Labrador bettelt am Tisch – sein Blick sorgt für jede Menge Lacher

Von: Joana Lück

Dass Hunde am Tisch betteln, ist nichts Neues. Doch ein schwarzer Labrador macht das im Restaurant auf so eine charmante Art, dass er dafür viele Likes und Lacher erhält.

Labradore sind verspielt, sehr liebevoll, gehorsam und somit die perfekten Familienhunde. Doch die Hunderasse gilt ebenfalls als äußert verfressen, selbst vor Dollarscheinen macht die Rasse nicht halt. Ein TikTok-Video, indem ein Labrador seine Besitzerin regelrecht hypnotisiert, sorgte für jede Menge Likes.

Eine Genvariante sorgt bei Labradoren dafür, dass sie gelegentlich zu Übergewicht neigen. © Accord/Imago

Hunde sind in der Regel Allesfresser. Doch Labradore sind dafür bekannt, dass der Hunger bei ihnen besonders ausgeprägt ist. Einem Gendefekt verdankt es die Rasse, dass die Hunde kein ausgeprägtes Sättigungsgefühl besitzen. Dann genügen ihnen nicht nur zwei Mahlzeiten am Tag sowie ein paar Leckerlis, sie vergreifen sich auch gerne mal an Gemüse aus dem Garten. Dass sie so verfressen sind, bedeutet nicht nur, dass sie oft mal ein paar Kilos zu viel haben – sie lassen sich dadurch auch hervorragend trainieren, da sie sich mit Leckerlis belohnen lassen.

Doch scheinbar stehen auf dem Speiseplan der mittelgroßen Hunderasse auch asiatische Nudelsuppen mit frittiertem Ei.

Mit dem Untertitel „Keine Angst, ich füttere mein Baby regelmäßig“ sorgte ein TikTok-Video für viele Lacher. Zu sehen ist ein schwarzer Labrador, der mit seiner Schnauze auf dem Tisch liegt und um Essen bettelt.

„Labradore führen sich immer auf, als werden sie nie gefüttert 😂.“

„Ich habe auch einen schwarzen Labrador – so verfressen!“

„Awwww 🥺🥺“

„Omg, das machen sie auch, wenn Gäste da sind und die denken dann, man setzt seinen Hund auf Diät. 🙄“