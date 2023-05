Labrador-Hündin setzt zuckersüßen Blick auf – sie möchte unbedingt schwimmen

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Teilen

Labrador „Willow“ liebt es im Teich zu baden. Doch das macht sie nicht ohne die Erlaubnis von Frauchen. © emilylarabell (TikTok)

Bevor Hündin Willow mit rasendem Tempo zum Wasser sprintet, schaut sie flehend in die Augen ihrer Besitzerin. Worauf sie wartet und was dann folgt, erfahren Sie in diesem Artikel.

Egal, ob planschen oder richtig schwimmen – die meisten Labradore lieben es. Dass sich die Hunderasse besonders zum Wasser hingezogen fühlt, liegt in ihrer Natur. Schließlich wurden Labradore ursprünglich dafür gezüchtet, Dinge aus Gewässern zu apportieren. Mit ihrem dicken Fell, der breiten Rute und den Schwimmhäuten zwischen den Zehen, sind sie dafür auch optimal ausgestattet. Warum Labrador-Hündin „Willow“ einen süßen Blick aufsetzt, bevor sie schwimmen geht, verrät Landtiere.de.

Eine Vorliebe fürs Schwimmen hat auch Labrador-Hündin „Willow“, wie ein TikTok-Video zeigt. Ihre Besitzerin „emilylarabell“ hat den Vierbeiner gefilmt, als dieser mal wieder unbedingt ins Wasser wollte. Doch wie sie schreibt, scheint ihr Hund das niemals ohne ihre Erlaubnis zu machen.