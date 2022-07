Labrador plündert Nachbargarten: Video verrät – er liebt Kohl

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Stolz wie Oskar: Der Labrador hat sich einen Kohl stibitzt. © Reddit (u/vladgrinch)

Für den Labrador war die Jagd nach dem Kohl erfolgreich. Stolz trägt er seine Beute davon. Doch dürfen Hunde überhaupt Kohl essen?

Von Natur aus sind Hunde Allesfresser, was ihre Neugier auf unterschiedlichste Futtersorten umso größer werden lässt. Ganz weit oben auf ihrer Favoritenliste ist meist ausgerechnet das, was eigentlich nicht für sie bestimmt ist. So wie das Abendessen auf dem Küchentisch oder im Garten angepflanztes Gemüse. Auf letzteres hat es auch der Hund in dem Video, das von „u/vladgrinch“ auf Reddit gepostet wurde, abgesehen. Der Labrador liebt Kohl einfach über alles. Das Video von dem Labrador, der den Nachbargarten plündert und Kohl liebt, zeigt Landtiere.de

Ob sich der Gartenbesitzer über den diebischen Labrador ärgert oder vielleicht doch eher schmunzeln muss, bleibt unbeantwortet. Doch wer könnte schon bei diesem Anblick sauer auf den Hund sein? So stolz und voller Freude trägt er seine Beute. Und dann diese Rute: wedel, wedel, wedel. Ein Anblick, der jedem Tierfreund ein Lächeln ins Gesicht zaubert und auch auf Reddit für Begeisterung sorgt.