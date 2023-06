„Schnell, bevor sie noch platzt“ – Katze miaut lautstark und bringt Netz zum Lachen

Kater Sam tut so, als wäre er gleich am Verhungern. © TikTok (ollie.cdrdr)

Es ist Fütterungszeit und Kater Sam kann es nicht schnell genug gehen. Lautstark und hochdramatisch fordert er seinen Besitzer dazu auf, endlich das Essen herauszurücken.

Katzen sind wahre Meister darin, wenn es darum geht, Dinge zu bekommen, die sie wollen. Um ihre Ziele zu erreichen, setzen sie entweder ihren Körper oder ihre Lautsprache ein. Wenn es sein muss, schreien sie schon mal lauthals los, wenn sie beispielsweise Hunger haben, damit es auch ja jeder mitbekommt. Selbst der Nachbar, zwei Straßen weiter. Haben auch Sie so ein wunderbar melodramatisches Exemplar zu Hause? Dann wird Sie das Video von Katzenbesitzer Sam mit großer Wahrscheinlichkeit zum Lachen bringen. Den Clip finden Sie auf Landtiere.de.

Um in den vollen Genuss von Kater Sams gewaltiger Stimme zu gelangen, drehen Sie am besten die Regler Ihres Lautsprechers bis zum Anschlag auf. Die Samtpfote hat aber auch ein Organ und tut so, als wäre sie gleich am Verhungern. Dabei steht ihr Besitzer bereits am Kühlschrank, um das Futter schnellstmöglich zu servieren. Reagiert die Katze also einfach etwas über? Vermutlich. Der Besitzer formuliert es so: „Verdammt nochmal, Sam“. Witziges Detail: Der Hund bleibt bei der ganzen Aktion komplett ruhig und sieht sich in aller Seelenruhe an, was als Nächstes passiert. Übrigens: Futter sollte am besten zimmerwarm serviert werden und niemals eiskalt.