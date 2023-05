Tochter wird mit Pferd von Schule abgeholt: „In Deutschland hätte man schon 30 Anzeigen“

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Teilen

Überall auf der Welt werden Kinder von der Schule abgeholt. Meist mit Auto, Fahrrad oder Bus. Doch in den USA sattelt eine Mutter dafür die Pferde.

Arielle Kite ist ein waschechtes Cowgirl aus South Carolina. Dort lebt und arbeitet die Vierfach-Mama mit ihren Pferden. In zahlreichen TikTok-Videos nimmt sie die User mit auf ihre kleine Ranch – ihrem Wohlfühlort. Sie zeigt offen, wie sie mit den Pferden arbeitet, wie sie mit ihnen dem Alltag entflieht oder auch manchmal mit ihren Vierbeinern mitten im Leben steht. Wie zum Beispiel auf einer Straße vor der Schule ihrer Tochter.

Tochter wird mit Pferd von Schule abgeholt: „Großartige Möglichkeit, Benzin zu sparen“

Dass Pferde ein fester Bestandteil ihres Lebens sind, beweist Arielle in einem Clip ganz besonders. Hoch zu Ross und mit einem Handpferd am Strick reitet sie durch die Stadt. Ihr Ziel: Die Schule ihrer Tochter. Während andere Elternteile sich mit dem Auto in die Warteschlange stellen, um ihre Kinder abzuholen, reiht sich Arielle stattdessen mit ihren Pferden ein.

Die Kinder am Straßenrand staunen nicht schlecht. „Schulabholung mit Stil“, heißt es in dem Clip und in der Beschreibung steht: „Man muss auch mal ein bisschen Benzin sparen“. Vor der Schule angekommen wartet Arielle bis ihre Tochter kommt. Statt einsteigen, heißt es dann aufsteigen. Zielstrebig läuft ihre Tochter auf das Pferd zu und schwingt sich vor so einigen neugierigen Zuschauern gekonnt in den Sattel.

Tochter wird mit Pferd von Schule abgeholt: TikTok-User feiern „die coolste Mutter“

Auf TikTok ist Arielle unter dem Namen „cowgirl_withadashofmom“ zu finden. Wie sie ihre Tochter von der Schule abholt, begeistert mehr als 370.000 User. Fast drei Millionen haben sich den Clip bereits angesehen. Anbei eine Auswahl der vielen Kommentare zu dem Video. Ein anderes Video hält die TikTok-Community in Atem, weil Pferde alleine durch Frankfurt rennen.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

„Der Preis für die coolste Mutter geht heute an dich!! 💜💜💜“

„Ich möchte, dass mich jemand so von der Arbeit abholt 🥰😂😁.“

„Und jedes Kind hat gesagt: ‚Mama, warum kann ich kein Pony haben?‘ 😁.“

„Sparen Sie Benzingeld, damit Sie Heu kaufen können. 😂“

„Automatisch das coolste Kind der Schule.“

„Das ist wunderschön 😍 ... 🐎.“

Tochter wird mit Pferd von Schule abgeholt – doch es gibt noch mehr gemeinsame Aktionen

Die zehn außergewöhnlichsten Pferderassen – und ihre wichtigsten Eigenschaften Fotostrecke ansehen

Gefallen unter der TikTok-Community findet auch ein weiterer Clip, der erneut beweist, dass Pferde ein fester Bestandteil in Arielles Leben sind. Denn sogar zum Shoppen nimmt sie ihre Vierbeiner mit. „Manchmal muss man sein Pferd für sich selbst einkaufen lassen“, heißt es in dem Videobeitrag, der über 38.000 Mal angesehen wurde. Mitten durch die Stadt reitet auch ein 35-Jähriger.

Auch diese Aktion wird fleißig von den TikTok-Usern kommentiert. „Und was haben sich die Pferde am Ende des Einkaufsbummels ausgesucht?“, scherzt einer. Ein anderer wiederum ist sich sicher, dass sowas nur mit einer Pferderasse möglich ist: „Das können nur Westernpferde“. Leicht erschüttert scheint hingegen dieser User: „Das ist legal? Was habe ich mein ganzes Leben lang gemacht?“. Und einer vergleicht „In Deutschland schon 30 Anzeigen“. Ermunterung findet sich für Arielle aber eben so in den Kommentaren. Denn in einem heißt es: „Los, Mädels“.