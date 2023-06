Esel beweist kurioses Talent: „Er hat sein ganzes Leben auf diesen Moment gewartet“

Ein Esel bewies in Irland erstaunliche Fähigkeiten. (Symbolbild) © Pond5/Imago

Er wird doch nicht etwa …? Ein talentierter Esel überrascht einen Fußgänger auf dem Vorbeiweg mit perfekten Opernsänger-Qualitäten. Wie sich das bemerkbar macht, lesen Sie hier.

Der Instagram-Account des britischen Internetunternehmens UNILAD (@unilad) postete vor Kurzem ein Video, das die überraschenden Fähigkeiten eines Esels beweist. Der virale Clip mit der Überschrift „Die Stimme eines Engels“ begeisterte bisher rund drei Millionen Instagram-User und erhielt knapp 200.000 Gefällt-mir-Reaktionen.

Eine amüsierte Sprecherin aus dem Off kommentiert das Geschehen folgendermaßen: „Dieser Esel in Irland überraschte einen Passanten, als er offenbarte, was für eine wunderschöne Stimme er hat. Martin war nicht nur von dem Ständchen des Esels, sondern auch von seinem perfekten Opernvibrato überwältigt. Beyoncé sollte sich besser in Acht nehmen!“ Landtiere.de hat den Clip unter die Lupe genommen.