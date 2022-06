Mann will ein Kätzchen retten – plötzlich kommen zwölf weitere zum Vorschein

Von: Nina Marie Jarosch

Ein Mann hält an, um ein Kätzchen zu retten. Am Ende hat er 13 Stück im Auto. © Bildmontage: links: Reddit/JediWithAnM4 /rechts: Facebook (Robert Brantley)

Ein Mann hält mit dem Auto an, um ein winziges Kätzchen zu retten. Doch plötzlich wird er von einer ganzen Horde von Kätzchen überfallen.

Louisiana (USA) – Robert Brantley ist ein begeisterter Sportschütze und nach Feierabend gerade auf dem Weg zum Schießstand, als er ein schwarz-weißes Kätzchen im Gras am Straßenrand entdeckt. Er hält an, um es zu retten, doch dann erlebt er eine riesengroße Überraschung, die er glücklicherweise auf Video festhält, wie Landtiere.de zeigt.

Robert Brantley traut er seinen Augen kaum, als er ein winziges Tier am Straßenrand entdeckt. „Ich bin an einem Babykätzchen vorbeigekommen, von dem ich wusste, dass es die Nacht nicht überstehen würde“, erklärt in seinem Facebook-Post. „Ich dachte, ich halte mal an und rette das Ding.“ Glücklicherweise zückt er sein Handy, als er auf das vermeintlich einsame Kätzchen zugeht und es hochhebt. Denn dann geschieht etwas, das ihm wohl sonst keiner glauben würde.