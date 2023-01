Meerschweinchen, Kaninchen oder Hamster: Tipps, wie Sie Ihre Wohnung tiersicher gestalten

Ist das Zimmer vor Gefahren sicher, können Sie den Käfig einfach offen lassen – dann können Kleintiere wie Meerschweinchen nach Belieben dort herumlaufen. (Symbolbild) © DevMarya/Fotosearch/LBRF/Imago

Damit die Kleintiere frei daheim herumlaufen können, sollten Sie ein paar Vorkehrungen treffen. Dann kann den Nagern nichts passieren.

Kleintiere wie Hamster oder Meerschweinchen brauchen ihren Auslauf. Dafür muss auch die Wohnung herhalten. Meistens ist es das Zimmer, in dem auch der Stall steht – am besten lässt man die Klappe offen, dann können die Tiere einfach frei im Raum herumlaufen, wann sie es möchten.

Landtiere.de weiß, an welchen Stellen es für Kleintiere in der Wohnung gefährlich werden könnte.

Es versteht sich von selbst, dass Sie die Zimmertüren geschlossen halten, wenn Hamster, Kaninchen oder Meerschweinchen daheim herumlaufen. Warnen Sie Ihre Mitbewohner vor, damit niemand ahnungslos währenddessen ins Zimmer tappt. Sind zudem Hunde oder Katzen im Haus, halten Sie sie von den Kleintieren fern, denn sie könnten sich extrem erschrecken. Von der Gefahr, die von Hunden oder Katzen für Hamster oder Meerschweinchen ausgehen können, ganz zu schweigen. Um auf Nummer sicher zu gehen, sorgen Sie dafür, dass sich die Tiere nicht gleichzeitig im selben Stockwerk aufhalten.