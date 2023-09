Mit verletzten Pfoten gefunden: Humpelnder Hund Bronko von Tierpflegern gerettet

Von: Marcel Prigge

Mit kaputten Pfoten und humpelnd wurde Hund Bronko in Harpstedt gefunden. Das Tierheim Bergedorf vermittelt nun den acht Monate alten Schäferhund-Labrador-Mix. © Tierheim Bergedorf

Mitarbeiter des Tierheims Bergedorf haben einem Jung-Hund zu einem neuen Leben verholfen. Mit kaputten Pfoten wurde das Tier an einer Straße gefunden.

Ganderkesee – Ein junger Hund ist von den Mitarbeitern des Tierheims Bergedorf in Ganderkesee wieder aufgepäppelt worden. Nach Angaben der Tierfreunde wurde der Hund vor wenigen Wochen humpelnd und mit verletzten Pfoten an einer Landstraße in Klein Ippener in Harpstedt gefunden.

Nach Angaben des Tierheims hätte es gedauert, den ängstlichen Hund Namens Bronko von der Straße zu holen. Eine Ärztin hätte sich das Tier anschließend angeschaut, die Pfoten des Hundes waren „ganz wund und aufgescheuert“, so die Tierfreunde in den Sozialen Medien. Wie lange Bronko auf der Straße unterwegs war, könne nicht genau gesagt werden.

Tierheim Bergedorf – Kontakt, Telefon, Adresse Telefonzeiten:

Montags bis samstags von 10:30 bis 13:30 Uhr

unter der Telefonnummer 04222 / 80 58 747 Adresse:

Tierheim & Pension Bergedorf

Am Eckerkamp 15

27777 Ganderkesee

Sein Gesundheitszustand hat sich jedoch im Laufe der vergangenen Wochen verbessert und auch seine Angst vor den Menschen habe Bronko abgelegt, berichtet das Tierheim, vor dem vor Kurzem ein kleines Kätzchen ausgesetzt wurde. Auch habe sich eine Person gefunden, die mit dem jungen, etwa acht Monate alten Hund, regelmäßig spazieren geht. Aus diesem Grund könne der Schäferhund-Labrador-Mix jetzt bereits vermittelt werden.

Hund Bronko kann vermittelt werden. Tierheim Bergedorf bittet um Selbstauskunft

Nach Angaben des Tierheims Bergedorf kann Bronko bereits ein paar Grundkommandos. Außerdem sei der Hund lebensfroh und hört für sein Alter sehr gut auf Anweisungen. Auch der Kontakt zu Menschen fällt dem anfangs noch ängstlichen Hund nicht schwer. Interessierte könnten jederzeit eine Selbstauskunft ausfüllen, so das Tierheim.

Bronko geht es nach der Behandlung durch eine Tierärztin bereits besser. Nun soll der Hund vermittelt werden. © Tierheim Bergedorf

Immer wieder suchen Tiere aus dem Tierheim Bergedorf ein neues Zuhause. So wurde zuletzt für den blinden „Löwen“ Vivi nach einer neuen Unterkunft Ausschau gehalten. Tragischerweise starb die Hündin kurz vor einer Vermittlung.