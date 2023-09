Mit Schädelbruch im Graben gefunden: Mann rettet schwer verletzter Katze das Leben

Von: Marcel Prigge

Ein Mann fand eine Katze mit schweren Kopfverletzungen in einem Graben. Kurzerhand brachte er sie in ein Tierheim. Jetzt könnte ihr Leben gerettet werden.

Bremen – Sie ist noch nicht „über den Berg“, aber dennoch sind die Mitarbeiter des Tierheims Bremen froh, dass es ihr etwas besser geht: Eine kleine, sechs Monate alte Katze, ist vor Kurzem mit schwersten Verletzungen von einem Mann in einem Graben gefunden worden. Er brachte das Tier mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Experten des Tierheims. Jetzt könnte ihr Leben gerettet werden.

Mann rettet schwer verletzter Katze das Leben: Mehrere Schädelbrüche und Hirntrauma erlitten

„Ein Mensch mit großem Herz für Tiere rettete am Dienstagnachmittag diese junge Katze aus einem Graben – und somit vermutlich ihr Leben.“ In einem Social-Media-Beitrag reagiert der Bremer Tierschutz auf den Fund einer jungen, schwarz-weißen Katze. Zu sehen ist sie liegend auf einer Decke, ihr Gesicht stark vernarbt. Die Bewegungen der Katze sehen schwerfällig aus, ihre Augen kann sie nur einen Spalt weit öffnen.

Diese etwa sechs Monate alte Katze ist vor Kurzem mit schweren Schädelfrakturen aufgefunden worden und in das Tierheim Bremen gebracht worden. Jetzt wird alles getan, um ihr zu helfen. © Bremer Tierschutzverein

Ihr Retter hatte sie an einer Straße gefunden und ist kurzerhand mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ins Tierheim gefahren. Von dort übernahmen die Experten und stellten schnell fest: Die Katze hatte schwere Schädelfrakturen und ein Schädelhirntrauma erlitten.

„Hoffen, beten, Daumen drücken“: Gefundene Katze noch nicht „über den Berg“:

Weiter ist in dem Video zu sehen, wie die junge Katze aus einer Spritze etwas Flüssigkeit zu sich nimmt. Sie frisst etwas und lässt sich streicheln. „Über den Berg ist sie noch nicht“, schreibt der Tierschutzverein weiter. Eine Computertomografie soll weiter Aufschluss über die Ausmaße der Verletzungen geben. So könnte auch über das weitere Vorgehen entschieden werden. Es werde alles gegeben, versprechen die Tierfreunde, derzeit heißt es jedoch „hoffen, beten, Daumen drücken.“

Ein Besitzer der Katze konnte noch nicht ausgemacht werden. Wie der Tierschutz weiter mitteilt, sei sie etwa sechs Monate alt und befinde sich aktuell im Zahnwechsel. Außerdem sei sie nicht gechippt und es handle sich um ein weibliches Tier.

Einfach zurückgelassen: Immer wieder werden Tiere ausgesetzt und kommen anschließend ins Tierheim Bremen

Immer wieder werden Tiere ausgesetzt und anschließend ins Tierheim Bremen gebracht. Zuletzt wurde Hund Kalle an einer Raststätte in Bremen zurückgelassen. Unbekannte haben ihn einfach ausgesetzt. Ein anderer Fall hat ebenfalls die Mitarbeiter des Bremer Tierheims tief bewegt. Der schwer kranke Hund Orzo ist in der Hitze des Sommers ausgesetzt worden. Die Tierschützer weisen in diesen Zusammenhängen darauf hin, dass das Aussetzen von Tieren laut Gesetz verboten ist und den Straftatbestand der Tierquälerei erfüllen kann. Bedeutet: Wer Tiere aussetzt, kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren rechnen.