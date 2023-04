Katzenmutter riskierte ihr Leben, um ihre Jungen aus einem brennenden Gebäude zu retten

Die beeindruckende Geschichte einer heldenhaften Katzenmama berührt noch heute das Herz unzähliger Tierliebhaber – denn sie ist Inbegriff einer schützenden Mutter.

Die eindrucksvolle Geschichte über die mutige Katze Scarlett rührt zu Tränen und ist gleichzeitig unglaublich. Sie zeigt, wie groß die Hingabe und die Liebe auch im Tierreich ist und wie furchtlos manche Tiere kämpfen, wenn es um ihren Nachwuchs geht.

Es ist der 29. März 1996 in Brooklyn, New York City. In East New York gerät eine Garage auf dem verlassenen Gelände eines Autohändlers in Brand. Die Feuerwehr ist sofort zur Stelle. Der Brand ist schon fast gelöscht, da bemerkt Feuerwehrmann David Gianelli ein kaum hörbares Miauen in der Nähe. Bei seiner Suche findet er auf einer Straßenseite zwei vier Wochen alte Katzenbabys, auf der anderen Seite drei weitere Kitten. Eine größere Katze, offensichtlich die Mutter der Kleinen, liegt mit schwersten Verbrennungen am gesamten Körper unweit der kleinen Kätzchen.

Katzenmama rettete ihre Babys aus den Flammen

Passiert sein konnte nur eines: Die Katze – später erhielt sie den Namen Scarlett – musste ihre Jungen einzeln aus dem brennenden Gebäude getragen haben und war demnach ganze fünfmal in die lodernden Flammen zurückgekehrt.

David Gainelli berichtete nach dem Rettungseinsatz davon, wie die mutige Katzenmama trotz ihrer eigenen schweren Verletzungen ihre Kinder abzählte. Sie berührte jedes einzelne mit ihrer Nase, um sicherzugehen, dass sie wirklich alle gerettet hatte. Anschließend fiel sie in Ohnmacht. Ihre Augen waren angeschwollen, die Ohren schwer verbrannt, Pfoten und Fell versengt.

Man brachte die Katzenfamilie in die Einrichtung der North Shore Animal League in Port Washington, Long Island. Dort gab es ein modernes Tierkrankenhaus sowie einen Notdienst. Eines der Kätzchen konnte nicht mehr gerettet werden, während die anderen vier Geschwister mitsamt Mama Scarlett langsam wieder zu Kräften kamen. Scarletts Sehkraft erholte sich auch dank eines durch Chirurgen ersetzten Augenlids. Bereits nach drei Monaten war die Familie kräftig genug, um sie in ein neues Zuhause zu vermitteln.

Katzenheldin Scarlett kurze Zeit nach dem Brand zusammen mit ihren vier überlebenden Kindern. © Scarlett the cat/Facebook

Tausende von Menschen erklärten sich bereit, die Katzen bei sich aufzunehmen, nachdem die Geschichte mit der tapferen Protagonistin an die Öffentlichkeit gelangt war. Untergebracht wurden sie schließlich in der Nähe des Tierkrankenhauses, in dem sie behandelt worden waren. Zwei Kätzchen namens Samsara und Tanuki lebten bei Familie Vercillo in Port Washington, ihre beiden Geschwistern Oreo und Smokey fanden bei Debbie Palmarozzo in Miller Place, ebenfalls auf Long Island, ein neues Zuhause. Die heldenhafte Katzenmutter Scarlett durfte bei der Schriftstellerin Karen Wellen und deren Eltern in Brooklyn unterkommen.

Eigener Preis zu Ehren der heldenhaften Scarlett

Zu Scarletts Ehren hat das North Shore Animal Shelter den „Scarlett Award for Animal Heroism“-Preis ins Leben gerufen. Er wird an Tiere verliehen, die Menschen oder andere Tiere gerettet haben. Empfänger waren beispielsweise Hunde, die ihren Mut bei 9/11 oder dem Hurrikan Katrina bewiesen und dabei ihr Leben verloren hatten. Die heldenhafte Katze wurde außerdem mit zahlreichen Urkunden und Medaillen ausgezeichnet. Sogar von der damaligen „First Cat“, Socks Clinton, bekam Scarlett einen Brief übermittelt. Ihre mutige Rettungsaktion wurde auch in einem amerikanischen Grundschulbuch festgehalten.

Die mutige Katzenmama wird krank

Nach einer Krebsdiagnose im Jahr 2007 und der Behandlung einer Schilddrüsenüberfunktion 2008 wurde bei Scarlett auch ein Herzgeräusch diagnostiziert. Zusätzlich hatte sie Probleme mit den Zähnen und den Nieren. Nierenprobleme sind für Katzen meist tödlich und auch Scarletts Zustand verschlechterte sich zusehends. Nach einem Krankenhausaufenthalt konnte sie, zu Karen nach Hause zurückgekehrt, nicht einmal mehr aufstehen.

Scarlett stirbt im Alter von 12 Jahren

In Absprache mit Scarletts Tierärzten wurde entschieden, Scarlett von ihrem Leiden zu erlösen und sie einzuschläfern. Am 11. Oktober 2008 schlief die Heldin im Pelzmantel im Alter von stolzen 12 Jahren friedlich in Karens Armen ein, während sie von zwei ihrer Tierärzte liebevoll begleitet wurde.

Zu Scarletts Ehren leuchtete einige Tage nach ihrem Tod, am 17. Oktober 2008, für 24 Stunden ein überdimensionales Bild von ihr auf dem berühmten Reuters-Bildschirm am Times Square. Die Tierklinik, in der Scarlett bis zuletzt behandelt worden war, veröffentlichte einen emotionalen Nachruf. Im Juni 2009 erhielt Scarletts Frauchen Karen Wellen den „Scarlett Award for Animal Heroism“ als symbolische Auszeichnung.

Ein Facebook-Account erinnert an Katzenlegende Scarlett

Noch heute gibt es zu Scarletts Andenken eine Facebook-Seite mit fast 30.000 Followern, die von ihrer ehemaligen Betreuerin Karen Wellen gepflegt wird. Dort sieht man beispielsweise die Holzfigur, die Scarletts Retter, der Feuerwehrmann Dave Giannelli, angefertigt hatte. Auf Deutsch übersetzt ist dort zu lesen:

Happy Caturday! 😽 Mehrere Leute haben mich gebeten, die Skulptur zu zeigen, die Dave Giannelli für meine Familie gemacht hat. Sie zeigt Scarlett, wie sie eines ihrer Kätzchen trägt, während die anderen vier sie umringen. Es war ein so großartiges und großzügiges Geschenk. Ich sehe sie immer noch an und bekomme Tränen in den Augen. Und Scarlett hat sich die Freude über dieses unglaubliche Geschenk nicht entgehen lassen ... sie hat es sich in der Schachtel, in der es geliefert wurde, gemütlich gemacht! 🎁💝😽🦋🐈‍⬛🫶🐾☮️🕊️🌻

Inbegriff einer schützenden und selbstlosen Mutter

Ein anderes Foto zeigt die heldenhafte Katzenmama mit ihrem Retter Dave Giannelli, der sie besuchen gekommen war, um ihr und Frauchen Karen die Holzfigur zu schenken. Zu Deutsch heißt es dort:

Dieses berührende Kunstwerk von Mary Bidwell tauchte gestern in meinen ‚Erinnerungen‘ auf. Ich denke, es ist es wert, wieder geteilt zu werden. 💗 Dies ist ein Foto der mutigen Scarlett und ihres mitfühlenden Retters, des Feuerwehrmanns Dave Giannelli. Er hatte uns gerade eine Skulptur von Scarlett und ihren Kätzchen gebracht, die er für uns angefertigt hatte. Sie steht immer noch stolz in meinem Haus! 😽🦋❤️🐈‍⬛🐈‍⬛🐈‍⬛🐈‍⬛🐈‍⬛☮️🕊🌻

Aufgrund Scarletts beispiellos mutiger Tat berichten auch noch heute etliche Medien darüber. So bleibt das Andenken an sie erhalten und bestärkt zahlreiche Menschen in ihrem Alltag. Für viele ist sie der Inbegriff einer schützenden und selbstlosen Mutter.