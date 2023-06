Das „Pullover-Schaf“ ist der neue Star auf der Promi-Insel Sylt

Von: Dagmar Schlenz

Teilen

Viele Promis bleiben auf Sylt lieber unerkannt und tarnen sich mit Sonnenbrille und Mütze. Doch der neue Star der Insel ist alles andere als kamerascheu.

Sylt – Dünen, Sonnenuntergänge und die Leuchttürme von Sylt sind beliebte Fotomotive auf der Nordseeinsel. Seit einigen Monaten ist die Insel um eine sehr süße Attraktion reicher: das „Pullover-Schaf“. Zahlreiche Bilder von dem niedlichen Inselbewohner wurden bereits in den sozialen Medien gepostet. Seit einigen Wochen toben die Deichlämmer auf Sylt umher, aber keins hat so eine besondere Fellzeichnung wie der neue Star auf der Insel.

Bezeichnung: Lamm (junges Schaf) Alter: bis zu einem Jahr Gewicht bei Geburt: 3 bis 6,5 Kilogramm Lebenserwartung: 10 bis 12 Jahre

Pullover-Schaf von Sylt: Fellzeichnung eine Laune der Natur

Schafe und Lämmer gehören auf den Deichen in Schleswig-Holstein und auf Sylt einfach dazu. Die meisten von ihnen sind weiß bis grau – je nachdem, mit wie viel Sand, Erde und Schlick sie gerade in Berührung gekommen sind. Dazwischen dürfen natürlich die berühmten „schwarzen Schafe“ nicht fehlen. Und bei einigen der Deichbewohner konnte sich die Natur nicht für eine Farbe entscheiden – wie beim Sylter „Pullover-Schaf“. Es sieht aus, als hätte es einen schwarzen Pullover über sein weißes Fell gezogen.

„Die Zeichnung kommt von dem Deckbock, der die Mutter gedeckt hat“, erklärt Daniela Petersen auf Nachfrage von 24hamburg.de. „Der hat eine Mutter, die eine Zeichnung wie eine Kuh hat. So kommen Lämmer zur Welt, die unterschiedliche Zeichnungen haben – eine Laune der Natur.“ Petersen ist die Betreiberin von „Sheep of Sylt“ und vertreibt Produkte rund um Sylter Schafe und Lämmer. Die Schafe – so auch das „Pullover-Schaf“ – stammen vom Hof Höst des Sylters Jan-Uwe Andersen.

Mit seiner besonderen Fellzeichnung ist das „Pullover-Schaf“ Hingucker und beliebtes Fotomotiv auf der Nordseeinsel Sylt. © Tobi (hfr.)

„Da geht einem das Herz auf“: Sylter „Pullover-Schaf“ begeistert Spaziergänger

Während die maritimen Lichtobjekte, die im Westerländer Stadtpark glitzern, nicht jedermanns Sache sind, sorgen die süßen Lämmer auf den Sylter Deichen für Entzücken bei groß und klein. Besonders das „Pullover-Schaf“ mit seiner speziellen Zeichnung hat es Urlaubern wie Einheimischen angetan. Zahlreiche Bilder werden im Netz gepostet und sorgen für Begeisterung von „wunderschön“ bis „goldig“. „Mei, da geht einem das Herz auf“, freut sich eine Userin aus Süddeutschland. „Dem ist wahrscheinlich kühl und es hat sich deshalb ein Pulli angezogen“, mutmaßt eine andere mit einem Augenzwinkern.

Um das „Pullover-Schaf“ und seine Artgenossen zu schützen, herrscht übrigens nicht nur während der Brut- und Setzzeit in Schleswig-Holstein, sondern ganzjährig auf den Deichen Leinenpflicht. Aber was ist mit dem großen Interesse der zweibeinigen Inselgäste an dem neuen Deichbewohner? „Von dem werden jeden Tag gefühlt 8000 Fotos gemacht. In jeder Gruppe… Wat ein Stress. Wenn es könnte, würde es sich den Pullover sicher ausziehen“, glaubt ein User. Doch dem Lamm scheint der ganze Medienrummel nichts auszumachen, meint auch Daniela Petersen von „Sheep of Sylt“ – und freut sich über die schönen Bilder.

Was mit der besonderen Wolle vom Sylter „Pullover-Schaf“ passiert

Wenn die Wolle vom neuen Star auf der Promi-Insel Sylt schon aussieht wie ein Pullover, dann wird da bestimmt auch ein schöner Wollpulli draus, oder? „Ach, davon wird ja auch die Pulloverwolle hergestellt. Hast du schon das Sockenschaf gefunden? Ich bräuchte noch ein bisschen Sockenwolle“, fragt dann auch scherzhaft eine Userin auf Facebook.

Schafe werden meist im Frühsommer geschoren, ihre Wolle gesponnen oder zu Wollfilz verarbeitet. Aber was macht man eigentlich mit mehrfarbiger Wolle? „Normalerweise wird beim Scheren die weiße Wolle von der dunklen Wolle getrennt“, erklärt Daniela Petersen. Aber aus der Zeichnung des „Pullover-Schafes“ solle man schon etwas Besonderes machen. „Vielleicht ein Filzprojekt als ganzes Vlies oder in Teilen“, findet die Woll-Expertin. Man darf gespannt sein.