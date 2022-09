„Süß, aber extrem gefährlich“: Nymphensittiche hängen im Auto in Corona-Masken ab

Von: Jasmin Farah

Die Nymphensittiche wirken in ihren „Hängeschaukel“ sehr entspannt. © u/purple-circle/Reddit

„Habe die Vögel auf eine Spritztour mitgenommen“, meint der Besitzer. Das Video der schaukelnden Tiere geht viral. Die User sind darüber gespalten.

Mit Vögeln als Haustiere lässt sich nicht viel anstellen? Ein Reddit-User zeigt, dass das schlichtweg falsch ist. Mit ihnen kann man auch viele Abenteuer, zum Beispiel auf der Straße, erleben. Er ist stolzer Besitzer zwei grüngelber Nymphensittiche, die einfach zu putzig sind, berichtet landtiere.de.

Deshalb ist es für den Reddit-User auch keine Frage, sie gemeinsam auf eine Spritztour mitzunehmen. Dabei wird er sogar kreativ: Er hängt jeweils ein Band von zwei Corona-Masken an die Haken am Autofenster auf der einen Seite und das andere am Haken unter dem Haltegriff. Darin sitzen die beiden und schaukeln aufgrund der Fahrbewegungen hin und her. Die Vögel scheinen sich richtig wohlzufühlen, denn die Nymphensittiche wirken total entspannt. Kein Wunder, schließlich befinden sich in ihrer persönlichen Hängematte mit „eingebauter“ Schaukel-Funktion!