Pferde richtig anweiden: So gelingt der Saisonstart

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Beim Grasen an der Hand können Pferdebesitzer ihre Tiere langsam an das frische Grün gewöhnen. (Symbolbild) © Frank Sorge/ Imago

Bevor die Weidesaison beginnt, sollten Pferde langsam an das frische Gras gewöhnt werden. Wird auf das Anweiden verzichtet, drohen schwere Koliken.

München – Welcher Pferdebesitzer kennt sie nicht, die große Aufregung der Pferde, wenn es nicht mehr zum Sandpaddock geht, sondern auf die Wiese? Die Freude der Vierbeiner scheint in diesem Moment ungebrochen. Kaum auf der Wiese angekommen, galoppieren sie buckelnd los. Doch lange dauert der Bewegungsdrang meist nicht an. Viel zu verlockend ist das saftige Grün, in das schnell und hastig genüsslich reingebissen wird. Wie der Saisonstart gelingt und Pferde richtig angeweidet werden, weiß Landtiere.de*

Unvorbereitet kann die große Freude über das Gras für den vierbeinigen Partner jedoch schnell zum Verhängnis werden. Denn eine plötzliche Umstellung von Heu auf Gras bringt den Darm gefährlich aus der Balance. Werden Pferde von heute auf morgen über mehrere Stunden auf eine saftige Wiese gestellt, drohen im schlimmsten Fall Koliken, Durchfall und eine Übersäuerung des Dickdarms. *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA