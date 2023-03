Beziehung stärken – fünf Tipps, wie man die Kommunikation mit dem Pferd verbessern kann

Leben mit Pferden

Gibt es etwas Schlimmeres als zu spüren, dass sein Tier einen nicht mag? Doch in den meisten Fällen kann die Beziehung von Pferd zu Reiter oder Halter wieder gestärkt werden. Wie das gehen kann, lesen Sie hier:

Nicht immer läuft alles rund bei der Arbeit mit dem geliebten Pferd. Dann kommen mitunter Zweifel auf, woran das liegen könnte. Schlimmer noch: Wenn man selbst voller Freude auf die Weide kommt, der gemeinsamen Zeit glücklich entgegensieht – und das Pferd sich umdreht und geht. In so einem Fall Enttäuschung zu spüren, ist völlig normal. Aber manch ein Reiter oder Halter geht noch einen Schritt weiter und fragt sich, ob das Pferd einen eigentlich mag. Manchmal hilft es hier, zu verstehen, wie ein Pferd den Menschen sieht und wie Pferde Zuneigung zeigen. Wie das am besten funktioniert, weiß Landtiere.de.

Dass Pferde sich gut auf Menschen einstellen können, wurde inzwischen in zahlreichen Studien bewiesen. Wohl auch aus diesem Grund werden die teils riesigen Tiere auch zu Therapiezwecken eingesetzt – und das mit Erfolg. Um zu wissen, wie die Menschen sich fühlen, benutzen Pferde ihren Geruchssinn. Sie können so zum Beispiel Freude und Angst unterscheiden. Aber auch der Ton der Stimme oder die menschliche Körpersprache können sie in vielen Fällen lesen. So weichen Pferde eher zurück, wenn sich ein Mensch mit Führstrick in der Hand direkt nähert. Nähert man sich eher indirekt, verringert das Pferd oft die Distanz von sich aus.