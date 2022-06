Pferdealter bestimmen: So alt ist Ihr Liebling wirklich

Jahre vergehen

Egal ob drei, acht, 14 oder 23. Auch bei Pferden hat jedes Alter etwas ganz Besonderes. Doch wie alt ist ein Pferd eigentlich, umgerechnet in Menschenjahre?

München – Wer 14 Jahre alt ist, ist jung und mitten im Teenageralter. Das trifft zumindest auf den Menschen zu. Doch bei Pferden sieht das ganz anders aus. Denn sie sind in diesem Alter schon mitten im Leben angekommen und längst ausgewachsen. Das Teenageralter, haben sie also mit 14 Jahren schon lange hinter sich gelassen. Doch wie alt sind sie in Menschenjahren? Möchten Sie das herausfinden, sind bestimmte Faktoren zu beachten. Wie Sie das Pferdealter bestimmen und herausfinden, wie alt Ihr Liebling in Menschenjahren ist, verrät Landtiere.de

Pferde durchlaufen dieselben Phasen im Leben wie wir Menschen. Doch tun sie dies wesentlich schneller. Vor allem zu Beginn geht ihre Entwicklung relativ schnell vonstatten und verlangsamt sich nach der Pubertät. Wie alt ein Pferd allerdings tatsächlich wird, hängt neben der Pflege und dem Futter vor allem mit der Größe und der Rasse zusammen.