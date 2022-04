Pferdeanhänger im Sicherheitscheck: Das sollten Sie vor der Fahrt prüfen

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Ein gründlicher Anhänger-Check vor der Fahrt hilft sicher am Ziel anzukommen. (Symbolbild) © Frank Sorge/Imago

Ab Frühjahr sind immer häufiger auch Pferdeanhänger auf den Straßen zu sehen. Insbesondere vor der ersten Fahrt sollten einige Dinge gecheckt werden.

München – Im Frühling startet nicht nur allmählich die Turniersaison, sondern auch die Urlaubssaison. Für viele Pferdebesitzer ein freudiger Anlass, den Vierbeiner aufzuladen und loszufahren. Doch vor der Fahrt, und insbesondere vor der ersten Fahrt nach der Winterpause, sollte ein Sicherheitscheck des Pferdeanhängers erfolgen. Schließlich sollen alle gesund am Ziel ankommen. Was Sie alles vor der Fahrt am Pferdeanhänger prüfen sollten, verrät Landtiere.de*

Immer wieder wird von schlimmen Unfällen mit Pferdeanhängern berichtet. Oftmals von Fällen, in denen der Hängerboden durchgebrochen ist. Für Pferdebesitzer ein Horrorszenarium, das verheerende Folgen nach sich ziehen kann. Ältere Anhänger mit Holzböden sind dafür besonders anfällig. Nach etwa acht bis 14 Jahren ist der Boden durch gefault und wird brüchig. Steht der Anhänger ungeschützt und wird nass, kann das auch früher passieren.