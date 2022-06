Pferdeweide: Gänseblümchen und andere Pflanzen geben Aufschluss über Zustand

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Teilen

Wachsen viele Zeigerpflanzen, können Rückschlüsse auf den Zustand der Weide gezogen werden. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Anhand von Zeigerpflanzen wie Gänseblümchen können Sie Weidepflege und -nutzung optimieren. Denn was auf der Pferdeweide wächst, verrät einiges über ihren Zustand.

München – Die Weidesaison ist für viele Pferde die schönste Zeit des Jahres. Doch damit Pferde möglichst lange etwas von der Weide und dem schmackhaften Gras haben, ist die Weidepflege das A und O. Wachsen Zeigerpflanzen wie Gänseblümchen, Löwenzahn oder auch Brennnesseln im Überfluss, können Sie daran erkennen, was der Weide fehlt und auch was sie sehr belastet. Was Sie anhand von bestimmten Pflanzen über den Zustand der Pferdeweide erfahren, weiß Landtiere.de

Je nachdem wie der Pflanzenbewuchs auf der Weide ist, können Sie daran den Nährstoffgehalt, den Feuchtegrad und auch die Intensität der Beweidung erkennen. Dabei helfen Ihnen bestimmte Zeigerpflanzen, wie zum Beispiel Gänseblümchen. Doch was sagen Ihnen Gänseblümchen auf der Weide?