Polizei rettet seltenes Meerestier: Neues Zuhause auf Nordsee-Insel bereits gefunden

Von: Marcel Prigge

Ein seltener Katzenhai strandet auf Borkum und wird von der Polizei gerettet. In seinem neuen, temporären Zuhause wird er Teil einer besonderen Gemeinschaft.

Borkum – Die Polizei ist häufig in manch so einer kuriosen Rettungsaktion beteiligt. Mit diesem tierischen Einsatz hatten die Beamten auf der Nordsee-Insel Borkum wohl nicht gerechnet. Ein angespülter Hai brauchte Hilfe, die Polizisten brachten ihn in sein neues, temporäres Zuhause – samt Artgenossen.

Angespülter Katzenhai gerettet – Polizei bringt Tier in ein neues Zuhause

Katzenhai in Not! Auf Borkum ist vor Kurzem der seltene Bewohner der Nordsee angespült worden, berichtet die Polizei Leer/Emden. Ein aufmerksamer Passant entdeckte am Südstrand einen gestrandeten Katzenhai, der sich in einem sehr schlechten Zustand befand. Die Einsatzkräfte der Borkumer Polizei kümmerten sich, sicherten das Meerestier und brachten es mittels Wassertransport zum Nordsee-Aquarium auf Borkum. Dort wird der junge Meeresbewohner nun wieder aufgepäppelt.

Ein selten gesehener Gast in der Nordsee: Ein Kleingefleckter Katzenhai ist an der Küste vor Borkum angespült worden. Die Polizei rettete das Tier. (Symbolbild) © Jordi Chias/Imago

Katzenhaie stranden immer wieder an der Nordsee-Küste. Das wissen auch die Leiter des Nordsee-Aquariums, Maria Oetjen und ihr Ehemann Ihno. Hier werden die Tiere gepflegt und regelmäßig wieder ausgewildert. Der Neuzugang sollte also in bester Gesellschaft sein.

Zucht und Auswilderung: Aquarium auf Borkum päppelt Katzenhaie wieder auf

In ihrem Schauaquarium, das insgesamt etwa 90 verschiedene Arten von Meeresbewohnern beherbergt, sorgen drei männliche und drei weibliche Kleingefleckte Katzenhaie für Nachwuchs. Denn auch die Zucht dieser Meeresbewohner findet hier statt. Die schlanken Tiere, die bis zu 40 Jahre alt und bis zu 1,20 Meter lang werden können, sind die kleinsten Haie, die in der Nordsee heimisch sind. Die genaue Anzahl der Katzenhaie an der Nordsee-Küste ist nach Angaben des Aquariums unbekannt.