Rehkitz von Hund totgebissen – Jede Hilfe kam zu spät

Von: Sandra Barbara Furtner

Ein frei laufender Hund hat in Contwig ein Rehkitz gerissen. Es war nur wenige Tage alt. Für das Tierkind kam leider jede Hilfe zu spät

Contwig (Rheinland-Pfalz) – Gerade im Frühjahr zwischen März und Juli kommt es immer wieder vor, dass Hunde wilde Tiere verletzen oder gar reißen. Vor allem junge und schwache Tiere haben so gut wie keine Chance. In der Brut- und Setzzeit warten Hasen, Rehe, aber auch Bodenbrüter in Wiesen und Feldern ungeschützt auf ihre Muttertiere. Die ersten Tage verbringen die Tierkinder oft allein im hohen Gras. Die Mutter beobachtet ihren Nachwuchs aus einiger Entfernung und kommt nur zum Säugen. Gerade Hundehalter sollten in dieser Zeit ihre Vierbeiner an die Leine nehmen, verrät Landtiere.de

Für Hunde ist hohes Gras fast schon wie eine Einladung zum Stöbern und Suchen. Dies sollte jedoch untersagt werden – Tierbabys sind für Vierbeiner eine leichte Beute. Für ein verletztes Rehkitz in der Südwestpfalz kam leider jede Hilfe zu spät. „Allen Aufrufen zum Trotz, in der Brut- und Setzzeit Hunde an die Leine zu nehmen, ist schon wieder ein Kitz ums Leben gekommen“, berichtet die „Tierrettung/Fahrservice für alle Tiere Saar-Pfalz“ auf ihrer Facebook-Seite.