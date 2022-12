„Skrupelloser Fahrer“: Hund am Steuer baut zwei Unfälle

Von: Sarah Isele

Teilen

Unfälle im Straßenverkehr passieren häufiger Mal und sind bei Polizisten schon nichts Besonderes mehr. Lesen Sie hier, warum diese zwei Unfälle aus den USA die Beamten stutzig werden lassen:

Mehr zum Thema „Skrupelloser Fahrer“: Polizei findet nach Unfall Hund am Steuer

Wie das Facebook-Profil des Kilgore Police Department am Freitag (2. Dezember) mitteilt, ereignen sich auf einem Walmart-Parkplatz in der Stadt Kilgore, im US-Bundesstaat Texas, zwei Unfälle. Ein SUV rast ohne die Umgebung zu beachten über den Parkplatz und rammt dabei zwei Fahrzeuge. Aufgrund des „skrupellosen“ Verhaltens des Fahrers, rufen die Geschädigten die Polizei. Diese findet am Tatort jedoch keinen Menschen hinter dem Steuer vor, sondern einen Hund.

LUDWIGSHAFEN24 klärt alle wichtigen Informationen zu dem „skrupellosen Fahrer“ und warum sich ein Hund hinter dem Steuer befindet.

An einem sonnigen Tag im Dezember wollen die Besitzer eines Hundes in Kilgore, US-Bundesstaat Texas, beim Walmart-Supermarkt einkaufen. Da sie ihren geliebten Vierbeiner nicht alleine zu Hause lassen können, packen sie ihn kurzerhand in ihren SUV und fahren los. Der Hund möchte jedoch auch mal selbst fahren. (rah)