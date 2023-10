Fünf Tipps, wie Sie Ihren Hund vor Giftködern und Hundefallen schützen können

Von: Sophie Kluß

Der Hunde ist der beste Freund des Menschen. Ihr treuer Vierbeiner verdient Schutz vor Gefahren. Erfahren Sie, wie Sie ihn vor Giftködern und Hundefallen bewahren.

Die Sicherheit Ihres Hundes hat oberste Priorität. Mit Bewusstsein, Training und Achtsamkeit können Sie das Risiko von Giftködern und Hundefallen minimieren. Damit steht einem sicheren und sorglosen Spaziergang nichts im Weg.

Tipps, wie Sie beim Spazierengehen die Sicherheit Ihres Hundes gewährleisten können

Ihr Hund liebt es, mit Ihnen im Freien zu sein. Doch draußen lauern Gefahren, beispielsweise in Form von Giftködern und Hundefallen. Hier sind fünf Schritte, die Sie unternehmen können, um Ihren pelzigen Freund zu schützen.

Bewusstsein schärfen: Kennen Sie die Risiken in Ihrer Gegend. Sprechen Sie mit anderen Hundebesitzern, Tierärzten und örtlichen Behörden über Vorfälle mit Giftködern oder Hundefallen.

Falls Sie in einer Gegend mit hoher Gefahr unterwegs sind, sollten Sie Ihren Hund anleinen. So haben Sie bessere Kontrolle über seine Bewegungen. Training: Bringen Sie Ihrem Hund grundlegende Gehorsamskommandos bei. „Hier“ und „Aus“ können entscheidend sein, wenn Sie ihn schnell zurückrufen müssen.

Bringen Sie Ihrem Hund grundlegende Gehorsamskommandos bei. „Hier“ und „Aus“ können entscheidend sein, wenn Sie ihn schnell zurückrufen müssen. Aufmerksam sein: Während des Spaziergangs behalten Sie Ihren Hund im Auge. Achten Sie darauf, dass er nichts vom Boden aufnimmt und in unzugänglichen Gebieten schnüffelt.

Während des Spaziergangs behalten Sie Ihren Hund im Auge. Achten Sie darauf, dass er nichts vom Boden aufnimmt und in unzugänglichen Gebieten schnüffelt. Anti-Giftköder-Training: Viele Hundeschulen bieten spezielles Training, um Ihren Hund davon abzuhalten, Unbekanntes vom Boden aufzunehmen.

Spezielles Training: Anti-Giftköder-Training kann Leben retten

Ein Anti-Giftköder-Training minimiert die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Hund versehentlich einen Giftköder frisst, immens. (Symbolbild) © imagebroker/Imago

Ein solches Anti-Giftköder-Training bietet beispielsweise die Hundeschule von Birgit Rook in Hohenlockstedt nahe Hamburg an. Das Training senke die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Hunde versehentlich Giftköder fressen, immens. Gegenüber BILD berichtet die zertifizierte Hundetrainerin, wie ein solches Training abläuft: „Als Erstes sollen die Hunde lernen: Wenn sie etwas haben wollen, sollen sie uns angucken.“ Um ihnen das beizubringen, legt Rook Leckerlis auf einen Teller und die Hundebesitzer verdecken diese zunächst mit ihrer Hand. Das Leckerli bekommen die Vierbeiner erst, wenn sie ihre Besitzer anschauen. „So lernt der Hund, bevor er etwas aufnimmt, mich anzuschauen und um Erlaubnis zu fragen. Wenn er das macht, hat man eigentlich schon gewonnen“, berichtet Rook.

In Schritt zwei würden die Hunde lernen, dass Essbares vom Boden dem Herrchen gehört. Im dritten Schritt testen die Trainingsteilnehmer dann die Straßentauglichkeit ihrer Hunde. Sie kommen dabei in die Versuchung von Leckereien wie Currywurst, Frikadellen, Leberwurst-Brote oder Würstchen – Leckerbissen, in denen die Täter oftmals ihre Giftköder verstecken. Schaut der Hund seinen Besitzer an, hat er den Test bestanden. Jetzt muss der Hundeführer nur noch Hand oder Fuß darüber legen (in Hundesprache bedeutet das: Meins!). Lassen die Vierbeiner das präparierte Leckerli liegen, gibt es eine Belohnung.

Beim vierten und letzten Schritt werden die Hunde an einer langen Leine in den Wald geführt. Dort wird das gleiche Prozedere wie auf der Straße geübt. Frisst der Hund unter diesen Umständen doch eines der präparierten Leckerlis, tauschen die Hundebesitzer es gegen ein eigenes aus. So würde der Hund laut Birgit Rook lernen, „auch wenn er etwas aufgenommen hat, es wieder herauszugeben und nicht im schlimmsten Fall herunterzuschlingen.“

Hat Ihr Hund einen Giftköder gefressen? Was Sie im Verdachtsfall tun können

Hat Ihr Hund etwas Verdächtiges gefressen oder Sie vermuten es, zögern Sie nicht und kontaktieren Sie sofort Ihren Tierarzt. Schnelles Handeln kann Leben retten. Zudem sollten Sie verdächtige Vorkommnisse und Aktivitäten unverzüglich den örtlichen Behörden melden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Sophie Kluß sorgfältig überprüft.