Spinnen in der Wohnung – Minze schlägt Achtbeiner in die Flucht

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Eine kleine Spinne an der Wand kann so manche Menschen in große Panik versetzen. (Symbolbild) © blickwinkel/Imago

Spinnen im Haus lösen bei Ihnen große Panik aus? Damit sind Sie nicht alleine. Wie gut, dass eine Pflanze Abhilfe schafft und die Achtbeiner fernhält.

Hätten Sie es gewusst, dass in einem Haus durchschnittlich etwa 1.500 Spinnen leben? Wenn es Ihnen jetzt kalt den Rücken runterläuft, gehören Sie vermutlich zu den Menschen, die beim Anblick einer Spinne schreiend wegrennen. So geht es ziemlich vielen. Genau genommen ergeht es so statistisch gesehen einer von fünf Frauen und einem von zehn Männern. Doch ein einfacher Trick verspricht Abhilfe und soll die achtbeinigen Schreckgespenster fernhalten. Wie Sie Spinnen in der Wohnung mit Minze in die Flucht schlagen können, verrät Landtiere.de.

Spinnen haben acht Beine, zwei Körperglieder und bis zu acht Augen. Manche Arten, wie die Nosferatu-Spinne, die sich nun auch in Deutschland ausbreitet, sind giftig. Das trifft aber längst nicht auf alle zu. Hausspinnen zum Beispiel sind ungiftig und dennoch haben viele Menschen Angst vor ihnen. Der Fachbegriff dafür: Arachnophobie.