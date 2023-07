Stute tritt ihr Fohlen und wird dafür als „beste Mama der Welt“ gefeiert

Der natürliche Mutterinstinkt bringt diese Stute dazu, ihr Fohlen so lange zu treten, bis es endlich aufsteht und trinkt. Damit rettet sie ihrem Baby das Leben.

Dass eine Stute ihr Fohlen tritt, mag ja für Pferdewirte, Reiter oder Tierärzte ganz alltäglich sein. Unter Pferde-Fans und TikTok-Usern schlägt jedoch ein Beitrag, der auf dem Account @emmybergh der Social-Media-Plattform zu sehen ist, große Wellen. Denn auf den ersten Blick zeigt das Video eben genau das: Eine Mama, die ihr Baby tritt.

Wie kann eine Pferdemutter nur ihr Fohlen treten?

Immer und immer wieder tritt die Stute in dem Video das Baby. Sie gibt einfach nicht auf und stupst das in der Einstreu liegende Fohlen unermüdlich mit den Vorderbeinen an, bis das Kleine aufsteht und trinkt. In der ersten Woche nach der Geburt tat sie dies sogar mehrmals pro Stunde.

Wie viel müssen Fohlen trinken?

In der freien Natur oder ohne Eingreifen eines Tierarztes hätte das gezeigte Fohlen keine Chance gehabt zu überleben. Und das, obwohl Pferde an sich sehr intelligente Tiere sind. Doch in den ersten Wochen nach der Geburt sollten Fohlen zwischen 50 und 60 Mal am Tag trinken, damit sie am Leben bleiben. Mittelgroße Pferderassen sollten dabei knapp 200 Milliliter Milch pro Mahlzeit aufnehmen.

Über die Milch nimmt der Nachwuchs nicht nur die benötigen Nährstoffe, sondern auch Antikörper auf. Die Tiere kommen nämlich nur mit einer sehr begrenzten Anzahl an körpereigenen Abwehrstoffen auf die Welt, sodass sie Pferdekrankheiten gegenüber zunächst schutzlos ausgeliefert sind. Bis sie selbst ein funktionierendes Immunsystem aufgebaut haben, werden sie über die Mutter versorgt.

Die meisten Antikörper befinden sich im sogenannten Kolostrum, also der ersten Milch, die eine Mutter produziert. Deshalb ist es unerlässlich für das Überleben des Nachwuchses, dass er so schnell wie möglich trinkt. Und genau aus diesem Grund erweist sich die Pferde-Mama im Video als eine echte Heldin mit untrüglichem Mutterinstinkt.

Die Reaktionen auf TikTok

Die Kommentare der Community reichen von herzlichem Beifall für die Stute über Mitgefühl für das Fohlen bis zu ehrfürchtigem Respekt für Mutter Natur. Viele User ergänzen auch eigene Erfahrungen, weil sie das Verhalten des Pferdes richtig deuten. Einige haben sogar schon ähnliche Situationen erlebt. So oder so: Die Herzen fliegen der tretenden Pferde-Mama von allen Seiten zu.

„Gute Mama. ❤“

„Beste Pferde-Mami. 😍“

„Es geht darum, das Fohlen zum Stehen zu bringen, denn wenn es nicht innerhalb der ersten Stunden steht, kann es später unter schweren Gelenkproblemen leiden.“

„Wach auf, Baby!!“

„Meine Stute hat das auch so gemacht.“ 🥰

„Eine Mutter weiß, was sie zu tun hat.“