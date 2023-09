„Manchmal verteilt er auch Küsschen“: Therapie-Papagei bringt Senioren im Altenheim zum Lachen

In einem Hamburger Altenheim arbeiten nicht nur Pflegerinnen und Pfleger. Auch ein Graupapagei hilft seit über zehn Jahren dabei, den Bewohnern eine gute Zeit zu bescheren.

Graupapageien sind extrem gesellig und können viele Laute nachahmen. Die aus Afrika stammende Papageienart lebt in ihrem natürlichen Lebensraum in großen Gruppen zusammen. Bis zu 200 Tiere kann ein Schwarm umfassen. Die exotischen Tiere werden auch als Haustiere gehalten – jedoch häufig nicht artgerecht. Deshalb sollten nur erfahrene Vogelliebhaber in Erwägung ziehen, sich Graupapageien zuzulegen. Denn die Vogelart ist anspruchsvoll in der Haltung.

Papageien sind sehr gesellige Tiere und sollten deshalb nie alleine gehalten werden. Doch es gibt viele Exemplare, die lange Zeit alleine gehalten wurden und sich deshalb nicht mit Artgenossen verstehen. So wie Pepino. Der 36-jährige Graupapagei lebt bei Marina Buczylowksi in Hamburg. Sie hatte den Vogel von ihren Eltern geerbt, die ihn als Jungtier in er Nähe der Hansestadt gekauft hatten.

Papagei bringt Senioren jedes Wochenende auf andere Gedanken

Pepino kuschelt nicht nur gerne mit seiner Besitzerin. Er geht auch einer sinnvollen Beschäftigung nach. Im Seniorenheim der Stiftung Rauhes Haus sorgt das Tier regelmäßig für leuchtende Augen, wie NDR Hamburg informiert.

Immer an den Wochenenden ist es so weit: Marina Buczylowksi fährt mit Pepino ins Hamburger Seniorenheim. Pepino kennt sich dort aus: Seit zehn Jahren schon besucht er dort die Bewohner und Bewohnerinnen. Manchmal sitzt er einfach nur mit den Menschen zusammen am Tisch. Schon die Anwesenheit des Tieres wirkt auf viele Bewohner stimmungsaufhellend und beruhigend.

Und auch der Graupapagei genießt die Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wird. „Manchmal verteilt er auch Küsschen“, erzählt eine Bewohnerin des Heims im Interview mit dem NDR.

Graupapageien sind vom Wesen her oft ängstlich und scheu. Haben sie allerdings erstmal Vertrauen zu einem Menschen gefasst, sind sie sehr anhänglich. (Symbolbild) © Imago

„Die beiden können ruhig auch mal bei uns im Büro vorbeikommen“: Instagram-User sind begeistert

In den Kommentaren unterhalb des Instagram-Posts äußern sich die meisten Instagram-User ganz entzückt von der Idee, dass Papageien in der Pflege eingesetzt werden. Doch es gibt auch Gegenstimmen:

„Ein Papagei gehört in seine Natur und nicht in einen wackelnden Fahrradkorb oder in irgendwelche Pflegeheime 😢 Traurig.“

„Och! Die beiden können ruhig auch mal bei uns im Büro vorbeikommen! 😍“

„Wurde auch endlich mal Zeit!! Ich bin selber Krankenschwester und das sollte es auch mit anderen Tieren geben! Traurig, dass es nicht noch viel mehr angewendet wird, es gibt so viele einsame Senioren…“

„🙌🙌🙌🦜🦜 da sieht man wie wichtig Tiere sind“

„Ich bin begeistert, großartig, dass dieser kleine Papagei die alten Menschen im Seniorenheim ein wenig unterhält. Natürlich ist es ein Tier, das eigentlich nicht hierher gehört, aber da irgendwelche Idioten ihn die Flügel gestutzt haben, würde dieser süße Papagei in der Natur gar nicht zurechtkommen und verhungern. Es ist gut, dass er ein schönes zu Hause bekommen hat und ich hoffe, dass er noch viele Jahre den alten Menschen im Seniorenheim eine willkommene Abwechslung sein wird.🙌👏😍“