Tier sieht aus wie Avocado – Verwandlung verzaubert Menschen im Netz

Von: Sandra Barbara Furtner

Igel Nugget hat so gut wie kein „Fell mehr“. Er leidet unter Räude. © TikTok (hollieakala)

Eine Frau erschrickt als sie ein „mysteriöses Tier“ auf der Straße findet, das wie eine Avocado aussieht. Dann entdeckt sie ein paar Stacheln auf dem Rücken.

Neuseeland – Hollie Warren kommt gerade von der Arbeit und ist auf dem Weg nach Hause, als sie etwas Seltsames auf der Straße sitzen sieht. Es sieht wie ein merkwürdiger Stein oder eine Advocado aus und sie hebt es auf. „Ich sah, dass es ein paar Stacheln auf dem Rücken hatte, und erkannte erst jetzt, dass es ein Igel war“, sagt Warren gegenüber „The Dodo“. Wie sie es geschafft hat, den Igel wieder auf die Beine zu helfen, zeigt ein Video auf Landtiere.de

Nur, dass das arme Wesen so gar nicht nach dem nützlichen und niedlichen Säugetier aussieht. Es hat dringend Hilfe nötig. „Ich klopfte an ein beliebiges Haus und bat um ein Handtuch, damit ich den Rest des Weges nach Hause laufen konnte“, sagt die besorgte Frau. Dort angekommen, kontaktiert sie sofort ein Tierheim. Doch deren Pflegeplätze sind alle belegt, sie können sich nicht um das kranke Tier kümmern. Also nimmt sie es selbst in die Hand.