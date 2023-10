Verhalten von Katzen richtig deuten: Was steckt dahinter, wenn sie treteln?

Von: Larissa Strohbusch

Das Treteln bei Katzen geht bis ins Babyalter zurück. Doch auch bei erwachsenen Tieren kann man das angelernte Verhalten noch beobachten.

Katzenbesitzer kennen das: Sie liegen entspannt auf der Couch und schon kommt Ihre Katze und massiert Ihnen quasi mit den Pfoten die Beine oder den Rücken. Doch warum treteln Katzen eigentlich?

Wer seine Katze verstehen will, sollte auch wissen, was es bedeutet, wenn sie zum Beispiel tretelt. (Symbolbild) © Westend61/Anastasiia Nelen/IMAGO

Was steckt dahinter, wenn Katzen treteln?

Das Treteln bei Katzen geht bis ins Babyalter zurück. Junge Kätzchen massieren beim Säugen die Milchdrüsen ihrer Mutter, um den Milchfluss zu fördern. Deswegen nennt sich das Kneten mit den Pfoten auch „Milchtritt“. Aber warum treteln erwachsene Katzen noch? Dafür gibt es verschiedene Gründe. Die Einfachste: Die Katze hat einen gern. Durch das Kneten zeigt Ihnen Ihr Vierbeiner, dass er sich bei Ihnen rundum wohlfühlt.

Dabei fahren Katzen manchmal aus Versehen die Krallen aus. Möglicherweise sind diese auch zu lang und pieksen Sie daher unangenehm. Das macht Ihr tierischer Mitbewohner nicht mit Absicht. Daher können Sie der Katze das Verhalten auch nicht abgewöhnen. Sie sollten sie dafür keinesfalls bestrafen.

„Dieser Mensch gehört mir“: Weshalb treteln erwachsene Katzen?

Es gibt aber noch mehr Gründe, warum ausgewachsene Katzen weiterhin den Milchtritt machen. Eine Theorie besagt, dass die Katze durch Drüsen an ihren Pfoten Duftstoffe ausstößt und so ihr Revier markiert. Sie will also sagen: „Dieser Mensch gehört mir!“ Besonders unkastrierte Katzen „tatzeln“ gerne. Möglicherweise zeigen Sie damit Ihre Paarungsbereitschaft.

Bei Wildkatzen kann man auch beobachten, dass sie treteln, um sich ihren Schlafplatz angenehm zu machen. Wahrscheinlich bearbeiten Katzen im Haus mit ihren Pfoten deshalb entsprechend auch Decken oder Kissen.

Verhaltensweisen der Katze immer gut im Blick behalten

Der Milchtritt erinnert die Katze an ihre kuscheligen Kindheitstage. Es beruhigt die Samtpfote und bringt sie in einen regelrecht meditativen Zustand. Doch es könnte auch eine andere Ursache dahinterstecken: Ihre Katze „knetet“ möglicherweise auch, wenn sie Angst oder Schmerzen hat.

Behalten Sie Ihre Fellnase und ihr Verhalten immer gut im Blick und konsultieren Sie beim leisesten Zweifel, dass es dem Tier nicht gutgehen könnte, einen Tierarzt.