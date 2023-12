Tragisch: Dobermann das Maul zugeklebt und geschlagen

Von: Marcel Prigge

Ein Dobermann wird auf einem Supermarktparkplatz mit zugebundener Schnauze entdeckt. Der Besitzer soll das Tier auch geschlagen haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Soltau – Ein besonders schlimmer Fall der mutmaßlichen Tierquälerei beschäftigt die Polizei Heidekreis in Niedersachsen. Ein Mann soll seinen Dobermann misshandelt haben. Der Vorfall, der am 6. Dezember öffentlich gemacht wurde, geschah Ende November. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen – auch um weitere Straftaten gegen das Tier zu prüfen.

Dobermann geschlagen und das Maul zugeklebt: Polizei sucht Zeugen weiterer Vorfälle

Was genau ist passiert? Ein Mann, der mit einem Dobermann unterwegs war, zog am Dienstag, 21. November, gegen 11 Uhr, auf einem Supermarktparkplatz nahe des Bahnhofs in Soltau die Aufmerksamkeit mehrerer Passanten auf sich. Der Grund: Die Schnauze des Hundes war mit Klebeband versiegelt. Am darauffolgenden Tag wurde der Mann erneut gesichtet, berichtet die Polizei. Diesmal an der Heidlandstraße, wo er den Dobermann zu Boden stieß und sein Knie auf den Hals des Tieres presste. Darüber hinaus schlug er den Hund mit der Leine auf das Hinterteil.

Der Beschuldigte, ein 49-jähriger Soltauer, ist der Polizei bereits bekannt, so die Beamten in einer Mitteilung weiter. Nun wird gegen ihn wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Die Polizeiinspektion Heidekreis ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die die beschriebenen Vorfälle beobachtet haben. Auch Informationen zu bisher unbekannten Vorfällen werden vom Zentralen Kriminaldienst unter der Telefonnummer 05191/93800 entgegengenommen.

Tierschutzgesetz: Geldstrafe, Gefängnis und Halteverbot drohen bei Tierquälerei

Laut aktuellem Bußgeldkatalog sieht das Tierschutzgesetz für Personen, die einen Hund quälen oder gar töten, eine Geldbuße oder sogar eine Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren vor. Üblicherweise verhängt das Gericht in solchen Fällen auch ein Verbot zur Tierhaltung und entzieht dem gewalttätigen Eigentümer alle im Haushalt verbliebenen Tiere.

Auch wenn der Hundehalter das Tier nicht angemessen pflegt und mit Futter versorgt, liegt eine Straftat vor; hier droht ebenfalls eine Geld- oder Freiheitsstrafe. Ein Aspekt, den viele nicht kennen: Das Aussetzen eines Hundes ist ebenfalls rechtswidrig. In diesem Fall kann eine Geldbuße von bis zu 25.000 Euro verhängt werden. Selbst der Versuch oder die fahrlässige Misshandlung eines Hundes kann eine hohe Geldstrafe zur Folge haben.

