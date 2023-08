Hund vergisst täglich, wo die Tür ist – und bringt damit die Community zum Lachen

Von: Sophie Kluß

Die Orientierung fällt manchen Menschen schwer. Doch wenn auch Hunde Probleme damit haben, führt das zu lustigen Ereignissen. Wie im Fall von Bear, der schließlich verzweifelt um Hilfe ruft.

Immer wieder berichten Medien über die erstaunliche Heimreise von eigentlich vermissten Vierbeinern. Manchmal liegen hunderte Kilometer zwischen den Fellnasen und ihrem Zuhause. Doch wie schaffen sie es, diese erstaunlichen Distanzen zu meistern? Dank verschiedenen biologischen Hilfestellungen, wie beispielsweise ihren ausgezeichneten Spürnasen oder der Fähigkeit, magnetische Felder wahrzunehmen, sind Hunde im Normalfall wahre Meister der Orientierung.

„Ein schwerer Fall von Diva“ – Hund Bear findet die Haustüre nicht mehr

Finden manche Hunde ihre Menschen nicht blitzschnell, ist das Drama oftmals groß. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Kein wirklicher Meister der Orientierung ist hingegen der kleine Bear. Zumindest macht er diesen Anschein auf die Außenwelt. In einem viralen TikTok-Video zeigt sein Frauchen @bigwendyyy seine Schwierigkeiten damit, nach einem morgendlichen Ausflug in den Garten, die Türe zum Haus wiederzufinden. „Jeden Morgen vergisst er, wo die Tür ist und schreit dann, wenn er denkt, er wäre ein Waise“, schreibt die Hundebesitzerin in ihrem Video. Bisher haben sich mehr als 55 Millionen Nutzer den lustigen und zugleich rührenden Clip angesehen.

Schon zu Beginn der Aufnahme sieht man den weißen Hund verwirrt auf einer Treppe stehen. Nervös wirft er den Kopf hin und her und springt die Treppe auf der Suche nach der Eingangstür wieder hinunter. Doch auch, als er wieder zurückkommt, kann er die Türe nicht entdecken. So setzt sich das Spiel fort und ein Ausweg ist nicht in Sicht.

Als das Frauchen dann auch noch seinen Namen ruft, ist die Verwirrung perfekt. Ihre Versuche, den kleinen Entdecker zu beruhigen, schlagen fehl: „Niemand hat dich im Stich gelassen, Kumpel.“ Schließlich ist er mit den Nerven am Ende und weint verzweifelt nach Hilfe. Ob dahinter jedoch nur eine schauspielerische Glanzleistung steckt, werden die User wohl nie erfahren.

Ob Bear an diesem Morgen den Weg zur Tür selbstständig gefunden hat, wird in dem Video nicht ersichtlich. Dass es der kleinen Fellnase gut geht, wird jedoch anhand weiterer hochgeladener Videos auf dem Account deutlich. Die Befürchtungen einiger User, dass Bear blind oder taub sein könnte, nimmt Wendy zwar ernst, gibt aber zu verstehen, dass ihre Fellnase völlig gesund sei: Sein Verhalten sei lediglich „ein schwerer Fall von Diva.“

Eine weitere Vermutung, nämlich die, dass Bear sein Frauchen schlichtweg ignorieren würde, bestätigt Wendy hingegen in einem weiteren Video. Dort hat sie ihm das Fell über den Augen zu einem kleinen Zopf zusammengebunden und ruft seinen Namen. Entschlossen trabt das kleine Fellbündel dennoch in eine andere Richtung.

Oscarreife Vorstellung von Bear: „Er ist so dramatisch, ich liebe es!“

Mehr als zehn Millionen Likes haben Bear und Wendy für ihre unglückliche Morgenroutine bereits bekommen. Eine kleine Auswahl der mitfühlenden Kommentare finden Sie hier:

„Bear ist eine Klasse für sich! 🤣✨“

„Das Draaaaaama! Ich liebe ihn.“

„ALLES IST VERLOREN! MEINE FAMILIE IST WEG! ICH BIN GANZ ALLEIN.“

„Mein Shih Tzu vergisst jeden Tag, dass sie die Treppe schafft und braucht Ermutigung und Anfeuerung, damit sie es schafft.“

„Er ist wie … zu Hause ist so nah und doch so fern. 😂“