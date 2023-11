Trauer um Raban: Tierpflegerin begleitet kranken Kater auf seiner letzten Reise

Raban, ein Kater, der seit seiner Geburt im Tierheim Arche Noah gepflegt wurde, ist gestorben. Er stand kurz vor seiner Genesung, hat es aber leider nicht geschafft.

Stuhr – Die Mitarbeiter des Tierheims Arche Noah in Stuhr trauern: Der junge Kater Raban ist nach seiner Erkrankung an dem Parvovirus – auch Katzenseuche genannt – gestorben. Die Tierfreunde haben sich seit seiner Geburt um ihn gekümmert und fast hätte er die vollständige Genesung geschafft. In einem emotionalen Statement berichten die Mitarbeiter von dem außergewöhnlichen Kater.

„Das Team hat alles getan“: Junger Kater Raban stirbt nach Krankheit im Tierheim

Denn Raban wurde im Tierheim geboren, erklärt die Einrichtung in den Sozialen Medien. Seine Katzen-Mama Ida habe ihn und seine drei Brüder in dem Heim zur Welt gebracht. Und zuerst sah auch alles gut bei der Tierfamilie aus. Doch dann „ging leider das Drama los.“

Die Mitarbeiter des Tierheims Arche Noah Brinkum trauern: Vor wenigen Tagen mussten sie Abschied vom Kater Raban nehmen. Er hatte sich mit dem Parvovirus angesteckt. © Tierheim Arche Noah Brinkum

Denn Raban hatte sich mit dem Parvovirus angesteckt. Die Krankheit, die auch Katzenseuche genannt wird, ist nach Angaben der tierärztlichen Versorgung AniCura, eine lebensbedrohliche Infektionskrankheit, die vor allem für ungeimpfte Katzen und Jungtiere gefährlich werden kann. Denn die Viren sind äußerst stabil und widerstandsfähig. Die Arche Noah in Stuhr hatte vor Kurzem bereits mit dem Parovirus zu kämpfen – vier Katzen sind vor Raban gestorben.

Mit Parvovirus angesteckt: Pflegerin begleitet Raban auf seiner letzten Reise

„Das Team hat alles getan, was möglich war, um Raban durchzubekommen“, berichtet das Tierheim weiter. Und tatsächlich sah alles gut aus. Raban hatte die Krankheit überlebt und stand kurz davor, aus der Krankenstation entlassen zu werden. Dann jedoch der Schock: Am Samstag, 25. November, lag er in seiner Box und konnte seine Hinterbeine nicht bewegen.

„Er hechelte und sein Herz raste. Er wurde sofort in die Tierklinik gebracht, leider konnten die behandelnden Tierärzte aber nicht helfen. Seine Blutwerte waren im Keller.“ Eine Behandlung wurde eingeleitet, doch auch mit dieser wurde es nicht besser. „Am Nachmittag haben wir uns dann schweren Herzens entschlossen, Raban gehen zu lassen“, so die traurige und schwere Entscheidung der Tierpfleger.

Jule, die Mitarbeiterin, die Raban seit dem ersten Tag gepflegt hatte, fuhr in die Klinik, um auch den letzten Teil des Weges an der Seite des Katers zu sein. „Raban war ein junger Kater, der noch sein ganzes Leben vor sich hatte“, trauern die Mitarbeiter. „Wir hätten dir ein tolles, langes Leben gewünscht. Komm gut über die Regenbogenbrücke kleiner Mann.“