„Ein Katzen-Blubber-Bad“: Samtpfote chillt mit Besitzer in der Badewanne

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Teilen

Katzen sind bekannt dafür, dass sie Wasser verabscheuen. Doch Ausnahmen bestätigen die Regel: ein TikTok Video, in dem eine Samtpfote völlig entspannt ein Bad nimmt, überrascht.

Nach einem langen Tag ungestört in der Badewanne abschalten, gönnen sich immer mal wieder viele Menschen. Auch TikTok-User David Cunningham, der auf der Social-Media-Plattform unter dem Namen „d8vid19“ zu finden ist. Als er ein entspanntes Bad nimmt, ist er allerdings nicht lange unter sich. Seine Katze gesellt sich zu ihm und nimmt ihm sogar ein bisschen Platz in der Wanne weg. Auf TikTok begeistern sie damit millionenfach.

Gemütliches Bad mit Kerzenschein – und einer Katze

Die meisten Katzen hassen Wasser, doch wie so oft gibt es auch hier Ausnahmen. (Symbolbild) © Yay Images/Imago

„Wow, eine Katze, die Wasser mag“, äußert sich ein User überrascht zu dem über 20 Millionen Mal angesehenen Clip – für den es zudem insgesamt derzeit über 4,3 Millionen Likes gab. Das Video zeigt, wie David Cunningham es sich in der Badewanne mit Kerzenschein gemütlich gemacht hat.

Doch an „Augen zu und abschalten“ ist für ihn schnell nicht mehr zu denken. Denn seine Katze gesellt sich zu ihm und sorgt für Verblüffung. Während sie zunächst vom Rand aus mit der Pfote im Schaum spielt, sitzt sie scheinbar nur kurze Zeit später selbst mitten im Badewasser.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Anders als andere Samtpfoten – diese Katze scheint Wasser zu lieben

„Die coolste Katze der Welt. Welleness-Tag für sie“, heißt es in einem weiteren Kommentar – und damit in einem von mehr als 19.000. Ein anderer User teilt mit, wie sein Kater reagieren würde: „Meiner wäre in Panik geraten und hätte mich beim Aussteigen zu Tode gekratzt.“ Eine Reaktion, die wahrscheinlich die meisten Menschen bei Katzen erwarten würden, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen.

Hauskatzen: zehn Rassen, die besonders beliebt sind Fotostrecke ansehen

Aus Verwunderung und weil es im Clip nicht eindeutig zu erkennen ist, wie die Katze ins Wasser gekommen ist, fragen sich manche TikTok-User, ob die Samtpfote denn von alleine hereingesprungen sei. Doch so ruhig wie sie im Wasser sitzt, und später völlig klatschnass, aber tiefenentspannt von David hochgehalten wird, kann es eigentlich fast nur ihr eigener Wunsch gewesen sein, ein Bad zu nehmen. Hier ein paar weitere Reaktionen auf dieuntypische Vorliebe der Katze.

„Sie ist so ruhig.“

„Haha, das ist der Grund dafür, dass ich Katzen liebe.“

„Super chillige Katze! Vielleicht solltest du ihr das nächste mal ein Spielzeug in die Badewanne legen, wenn das passiert.“

„Ein Katzen-Blubber-Bad 🛀 😭😭😭😭.“

„Sie ist so süß 😂.“

„Sie sagt: ‚Ein Schaumbad mit Kerzenlicht für zwei Personen? Ich bin dabei‘.“