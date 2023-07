Pony will nicht mehr laufen – und nimmt stattdessen die Leipziger Straßenbahn

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Pony Cash hat genug von der Anstrengung bei der Hitze. Statt weiterzulaufen, nimmt er die Straßenbahn und erheitert damit Mitfahrer und User im Netz.

Ein ungewöhnlicher Anblick in der Leipziger Straßenbahn: Fahrgäste steigen ein und aus. Doch unter ihnen ist auch ein Pony namens Cash, das sich gemütlich zum Ziel chauffieren lässt. Die unerwartete Begegnung mit dem Vierbeiner lässt manche Mitreisenden zweimal hinsehen, bevor sie glauben, was sich da vor ihren Augen abspielt. Die Leipziger Gruppe teilt die kuriose Szene mit dem tierischen Passagier auf Instagram.

Ungewöhnlicher „Öffi-Passagier“ erfreut Fahrer und Mitreisende

In dem viralen Video ist zu sehen, wie Pony Cash, begleitet von seiner Besitzerin, ganz entspannt in der Straßenbahn steht. Für ihn scheint die Fahrt mit dem öffentlichen Verkehrsmittel etwas Selbstverständliches zu sein und er bekommt dafür von der Leipziger Gruppe, zu der auch die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) gehören, viel Lob. In dem Post bezeichnen sie Cash als „ungewöhnlichen Öffi-Passagier“ und betonen, wie clever es von ihm sei, die Straßenbahn als Transportmittel zu wählen.

Fahrer und Mitreisende spielen glücklicherweise mit, erfreuen sich an dem ungewöhnlichen Fahrgast und sorgen so für eine angenehme Fahrt. Die Ponybesitzerin und Instagram-Userin „chaos.rudel“, habe dem LVB das Videomaterial zur Verfügung gestellt. Sie berichtet, dass Cash die Fahrt sehr genossen hat und nun keinen Pferdeanhänger mehr möchte. Der Grund für die Fahrt sei das warme Wetter gewesen, was Pony Cash dazu bewegte, nicht mehr selbst laufen zu wollen. Auf die Frage, ob „Cash jetzt auf den Geschmack gekommen“ sei und sich „ein Deutschlandticket“ kaufe, antwortet „chaos.rudel“: „Bestimmt“.

Unterschiedliche Meinungen zu der Fahrt

Ein anderer User fragt: „Welches Ticket kauft man für ein Pferd?“ Doch neben humorvollen Kommentaren gibt es auch kritische Stimmen zu der Aktion. Ein Sprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe äußert sich gegenüber Bild zurückhaltender und betont, „dass es nicht nur wegen des Gewichtes problematisch sei, sondern besonders aufgrund der Verletzungsgefahr. Gerade in Kurven beim Anfahren könnte das Pony stürzen und sich oder andere verletzen“.

Das Video mit dem Pony in der Leipziger Straßenbahn erinnert an eine ähnliche kuriose Szene, die sich in Fellbach bei Stuttgart abspielte. Dort stieg ein Mann mit seinem Pferd in die Bahn ein, was ebenfalls auf Instagram festgehalten und viral verbreitet wurde. Obwohl die Reaktionen der Nutzer größtenteils positiv waren, betonte das Stuttgarter Straßenbahn-Unternehmen, dass die Entscheidung, welche Tiere oder Gegenstände mitgenommen werden dürfen, immer beim Fahrer der Stadtbahn liege. Die Sicherheit und das Wohlbefinden der Fahrgäste und der Tiere stehen dabei im Vordergrund.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Lara Kiehl sorgfältig überprüft.