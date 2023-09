Vogel-Drama in Lehe: lebende Wellensittiche auf dem Sperrmüll entsorgt

Von: Marcel Prigge

Wie Abfall entsorgt: Zwei Wellensittiche sind in Bremerhaven-Lehe auf einem Sperrmüllhaufen ausgesetzt worden. Ein Mann fand die Tiere und rettete sie. (Symbolbild) © Berg/Imago

Zwei Wellensittiche sind in Bremerhaven auf einem Sperrmüllhaufen ausgesetzt worden. Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte die Tiere und rettete sie in letzter Minute.

Bremerhaven-Lehe – Unbegreiflich: Unbekannte haben am Mittwoch, 27. September, in Bremerhaven-Lehe zwei lebendige Wellensittiche auf einem Sperrmüllhaufen ausgesetzt. Ein aufmerksamer Zeuge rettete die Tiere aus ihrem Käfig und alarmierte die Polizei. Diese sucht nach dem Täter.

Wellensittiche auf dem Sperrmüll entsorgt – Polizei greift ein

Wie ist es dazu gekommen? Gegen 11.30 Uhr rückte die Polizei zu einem Einsatz an der Spadener Straße im Stadtteil Lehe aus. Ein Zeuge hatte die Beamten alarmiert, nachdem er den Käfig mit den Vögeln auf der Straße entdeckt hatte. Laut Angaben der Polizei Bremerhaven haben Unbekannte den Vogelkäfig mit zwei Wellensittichen neben bereitgestelltem Sperrmüll an einer Straße deponiert.

Zeuge rettet Wellensittiche vom Sperrmüll – sie dürfen jetzt bei ihm wohnen

Der Zeuge, der selbst Vögel als Haustiere hält, hatte die gelb-grünen Sittiche bereits aus dem Käfig befreit und in einen Karton gesetzt. Er bot an, die Tiere bei sich aufzunehmen und sie weiter zu betreuen. Der Sperrmüll war laut Polizeiangaben korrekt an der Straße platziert und sollte kurz darauf abgeholt werden. Die Personen, die den Sperrmüll angemeldet hatten, konnten jedoch keine Auskunft über den Ursprung des Vogelkäfigs und der Tiere geben.

Aufgrund mangelnder Anhaltspunkte zum Besitzer und der offensichtlichen Aufgabe des Eigentums an Käfig und Tieren übergaben die Polizeibeamten die Sittiche dem Zeugen. Der leere Käfig blieb beim Sperrmüll zurück, so die Polizei.

