Geretteter Vogel bleibt seiner Adoptivfamilie treu

Ziehkind mit Flügeln

Eine Frau rettet ein hilfloses Vogelbaby und nimmt es bei sich auf. Wie der Vogel sogar noch ein Jahr später bei der Familie wohnt, erfahren Sie in diesem Artikel.

Für die Mutter von TikTokerin Vanessa Valenzuela ist es ein gewöhnlicher Arbeitstag in einem Restaurant. Zumindest, bis sie von zwei Männern angesprochen wird. Denn beide haben ein Vogelbaby gesehen, das aussieht, als würde es ohne Hilfe bald sterben. Sie fragen die Frau um Hilfe, die sich daraufhin dem geschwächten Tier annimmt und es mit nach Hause zu ihrer Familie nimmt. Wie der gerettete Vogel dort heute noch lebt, zeigt Landtiere.de.

Glück im Unglück für das Vogelbaby, das bei Vanessas Familie in den besten Händen ist. Denn bereits die Großmutter half Vögeln in Not. Dadurch weiß die Familie ganz genau, worauf es bei der Pflege ankommt. „Als Baby haben wir ihr Hühnerfutter mit Wasser und getrockneten Würmern gefüttert“, verrät Vanessa gegenüber Newsweek. Dass dies gut funktioniert hat, beweisen aktuelle TikTok-Clips von Miss Rigoberta, wie die Familie den Vogel getauft hat. Denn mittlerweile ist sie groß und stark. Und obwohl sie ihre eigenen Wege gehen könnte, hat sie sich dazu entschieden zu bleiben.