„Versteht die Welt nicht mehr“: Hund Barney nach 11 Jahren wegen neuer Freundin abgegeben

Von: Marcel Prigge

Es ist eine traurige Geschichte, die Hund Barney derzeit durchmachen muss: Sein Besitzer gab ihn wegen einer neuen Partnerin ab – nach 11 Jahren.

Hamburg – Nach elf Jahren treuer Partnerschaft wurde er einfach verlassen: Hund Barney sucht derzeit eine neue Bleibe. Sein Vorbesitzer hat sich von dem kleinen Rüden getrennt, da er eine neue Freundin gefunden hatte. Das Franziskustierheim Hamburg wendet jetzt sich in den Sozialen Medien an Tierfreunde.

Hund Barney nach 11 Jahren wegen neuer Freundin abgegeben: „Versteht die Welt nicht mehr“

Es ist eine tragische Geschichte, die derzeit vom Franziskustierheim Hamburg auf Facebook erzählt wird. Barney, ein kleiner Rüde, sei vor wenigen Tagen im Tierheim abgegeben worden. Einfach so und nach sage und schreibe elf Jahren Partnerschaft mit seinem Herrchen. Denn: „die neue Partnerin hat ein Problem mit Hunden ... sie mag sie einfach nicht“, schreibt das Tierheim.

Barney sucht ein neues Zuhause. Ein Vorbesitzer hat ihn aufgrund einer neuen Partnerin nach elf Jahren ins Franziskustierheim Hamburg gebracht. © Franziskustierheim Hamburg

„Dass Barney die Welt nicht mehr versteht, ist wohl gut nachvollziehbar.“ In dem Post ist ein Video zu sehen, in dem Barney an der Leine geht und auf Befehl Sitz macht. Unter dem Video häufen sich Kommentare, die Verständnislosigkeit ausdrücken. „Nie im Leben“ würden viele Facebook-Nutzer einen Hund aufgrund einer neuen Partnerin abgeben. Auch fragen sich viele, warum sich das Ex-Herrchen eine Freundin ausgesucht hat, die nichts mit Hunden anfangen kann.

Franziskustierheim Hamburg um Vermittlung bemüht: Barney hat bereits einen Interessenten

Vielleicht ist der Aufenthalt im Franziskustierheim für Barney jedoch nur von kurzer Dauer, denn es gibt bereits einen Interessenten, der den kleinen Rüden aufnehmen würde. „Sein Glück: es gibt bereits ein Kreuz auf seinem Tanzkärtchen ... jetzt heißt es also Daumen drücken!“, schreiben die Mitarbeiter der Einrichtung. „Denn wir alle wünschen ihm, dass das zukünftige Zuhause ‚für immer‘ ist ... komme was wolle!“