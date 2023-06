Fast blind und taub: Ihr Besitzer gab sie ins Tierheim - jetzt sucht Polly ein neues Zuhause

Von: Adriano D'Adamo

Eine große Wohnung mit Balkon. Das wünschen sich die Pfleger des Tierheims München für die Katze Polly. Die europäische Kurzhaarkatze hat besondere Bedürfnisse und braucht deswegen auch mehr Hilfe.

München – Polly hatte es nicht leicht. Ihr Besitzer gab die zehn Jahre alte Katze ins Tierheim München ab, weil er sich nicht mehr um sie kümmern konnte. Die Pfleger wünschen sich jetzt für die europäische Kurzhaarkatze ein kinderloses Zuhause mit einer großen Wohnung und vernetztem Balkon. Das Tierheim München und die Pfleger betonen dabei, dass sie sich in einem ruhigen Zuhause am wohlsten fühlen würde. Je nachdem wie sympathisch er ihr ist, versteht Polly sich sogar mit einem Kater.

Name Polly Rasse Europäisch Kurzhaar Alter 10 Jahre Geschlecht Weiblich Kastriert Ja Fellfarbe Schwarz

Verschmust und temeperamentvoll: Katze Polly ist in den besten Jahren

Anfangs kann Polly etwas ängstlich sein, aber sobald sie auftaut, wird sie sehr verschmust, menschenbezogen und zutraulich. Sie ist verspielt, aber auch temperamentvoll für ihr fortgeschrittenes Alter. Mit ihren zehn Jahren ist sie im besten Alter, da die Lebenserwartung von europäischen Kurzhaarkatzen bei rund 20 Jahren liegt.

Die Katzendame Polly befindet sich im Tierheim München und sucht ein neues Zuhause. © Tierheim

Leider kann die Dame nicht lange alleine bleiben und neigt dazu etwas dreckig zu werden. Polly ist fast blind, taub und hat Ataxie. Das bedeutet, sie hat Probleme beim Bewegen und Koordinieren. Die Pfleger beraten Interessierte gerne, was Pollys Bedürfnisse sind und was wegen ihrer Krankheiten zu beachten ist.

Wer Polly ein neues Zuhause geben und in ihre zukünftige Familie aufnehmen will, kann sich beim Tierheim München melden unter der Telefonnummer 089 921 000 825.

