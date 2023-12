Vorsicht bei der Weihnachtsdeko: Was Mieter dürfen – und was nicht - Expertin: „Wir warnen dringend davor...“

Von: Andreas Thieme

Zuerst die Lichterkette – oder doch die Kugeln? Wer seinen Weihnachtsbaum schmückt, achtet meist auf das Aussehen. Für Mieter gelten aber auch rechtliche Bestimmungen. © Anastasiya Amraeva/Imago

Eine blinkende Lichterkette im Fenster, ein Adventskranz im Treppenhaus und ein Nikolaus, der die Hauswand hochklettert: In der Vorweihnachtszeit dekorieren viele Münchner daheim aufwendig. Doch längst nicht alles ist auch erlaubt - der Mieterverein erklärt die Rechtslage.

München - „Innerhalb der gemieteten Wohnung oder des Hauses können Mieter so viel dekorieren, aufhängen, aufstellen und schmücken, wie es ihnen gefällt. Da darf der Vermieter keine Vorgaben oder Einschränkungen machen. Außerhalb der Mietsache sieht es aber anders aus“, sagt Angela Lutz-Plank, Geschäftsführerin des Mietervereins München e.V.

Wenn Mieter aber an der Außenseite der Fenster oder an der Fassade Weihnachtsschmuck anbringen wollen und dafür in die Wand bohren müssen, benötigen sie die Erlaubnis des Vermieters, denn dann handele es sich um einen Eingriff in die Bausubstanz. Außerdem müssen Mieter auch darauf achten, dass „von der Weihnachtsdeko keine Gefahr ausgeht“, sagt Lutz-Plank. „Passanten oder Nachbarn dürfen nicht durch eventuell herabfallende Rentiere, blinkende Sterne oder Nikoläuse gefährdet werden.“

München: In der Wohnung dürfen Mieter nach Belieben dekorieren - im Hausflur nicht

Wichtig sei auch hier das nachbarschaftliche Rücksichtnahmegebot. Nachbarn dürfen etwa „nicht durch die blinkenden Sterne am Schlafen gehindert werden. Daher sollten diese Spielereien während der Ruhezeiten — also zwischen 22 und 6 Uhr — abgeschaltet werden“, rät Lutz-Plank.

Das Treppenhaus sei eine Allgemeinfläche, deshalb dürfen sich „die Bewohner hier nicht nach Lust und Laune austoben, weiß die Expertin. „Hier sollte der Vermieter und auch die anderen Mieter gefragt werden, ob sie mit einer entsprechenden Deko einverstanden sind.“

Wichtig sei im Treppenhaus aber auch der Brandschutz. „Wir warnen dringend davor, Kerzen aufzustellen und leicht entzündbares Dekomaterial anzubringen. Wenn es zum Brand kommt, kann das fatale Folgen haben. Außerdem ist es schlichtweg verboten, offenes Feuer im Treppenhaus zu machen beziehungsweise brennbare Stoffe dort zu lagern“, sagt die Chefin des Münchner Mietervereins.