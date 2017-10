Zum Traumhaus per Mausklick? Amazon verkauft Mini-Häuser

Gibt es eigentlich irgendetwas, dass man nicht auf Amazon bestellen kann? Mittlerweile gibt es sogar Häuser zum Schnäppchen-Preis - doch taugen die was?

Der Traum vom eigenen Haus rückt für viele immer mehr in weite Ferne. Allein die Grundstückspreise sind vielerorts enorm, was bleibt da noch für das Eigenheim übrig? Darüber scheint sich auch der Online-Versandhändler Amazon Gedanken gemacht zu haben - und bietet jetzt Mini-Häuser an.

Mini-Häuser auf Amazon: Zum Schnäppchen-Preis?

Könnten Sie sich vorstellen, Ihr Haus über ein Online-Portal zu bestellen, wie etwa Kleidung und Schuhe? Amazon macht es möglich: Die Mini-Häuser des Versandhändlers kosten zwischen 3.500 Dollar (rund 2.000 Euro) und 36.000 Dollar (rund 30.500 Euro) und sind etwa sieben bis 30 Quadratmeter groß. Manche von ihnen gleichen Containern, andere wiederum sind schnuckelige Holzhäuser. Nach einem passenden Grundstück muss der Käufer jedoch selbst Ausschau halten. Je nach Größe und Ausstattung lassen sich die Häuser als Yoga-Studio, Kiosk oder Büro verwenden - oder tatsächlich als vollausgestattetes Eigenheim.

Mini-Häuser: Das sagen die Amazon-Kunden

Produktbewertungen gibt es bis jetzt nur wenige, doch die bisherigen Käufer zeigen sich relativ zufrieden und vergeben im Schnitt drei bis fünf Sterne für die Bauten. "Ich liebe unsere Hütte, vor allem, seitdem wir einen Holzofen installiert haben", kommentiert eine Nutzerin das Haus "Allwood Kit Cabin Claudia". Jedoch werden die Häuser nur innerhalb der USA und nicht ins Ausland verschifft.

