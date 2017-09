In diesen Städten haben Sie die größten Zukunftschancen

Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) ermittelt regelmäßig, welche deutschen Städte die größten Zukunfts-Chancen haben. Eine Stadt holt enorm auf.

Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) hat wieder ermittelt, welche deutschen Städte die größten Zukunfts-Chancen haben. Die sächsische Metropole Leipzig hat dieses Jahr einen Spurt nach vorne gemacht. Insgesamt kommen drei Städte im Osten Deutschlands unter die Top 5. Die Sorgenkinder der Studie liegen fast alle in Nordrhein-Westfalen.

München ist Klassenprimus

München ist die deutsche Stadt mit den besten Zukunftsaussichten, wie das neue Städteranking des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI) und der Privatbank Berenberg ermittelt hat.

Die wirtschaftliche Stärke der Stadt ist dabei ebenso wichtig wie die "erstklassigen Prognosen" zur demografischen Entwicklung. In München haben 31,4 Prozent aller Arbeitnehmer einen Fach- oder Hochschul-Abschluss und etwa jeder zweite arbeitet in einem „wissensintensiven Wirtschaftszweig“. Das erreicht keine andere Stadt und macht München zu einer "herausragenden Wissenmetropole", so die Autoren von HWWI und Berenberg. Auch beim Jobwachstum ist München ganz vorn dabei. Zwischen 2011 und 2014 sind 6,2 Prozent Arbeitsplätze dazugekommen.

Leipzig im Aufschwung

Leipzig schiebt sich auf Platz zwei noch vor die Metropole Frankfurt am Main. Für die sächsische Großstadt spricht einiges: Leipzig bietet das höchste Wachstum bei der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unter allen 30 bewerteten Städten. Mit einer Bevölkerungs-Zuwachsrate von zehn Prozent zwischen 2011 und 2015 lässt Leipzig alle Konkurrenten hinter sich. Der Anteil der unter 20-Jährigen liegt in Leipzig aktuell bei 27 Prozent, das ist laut der Studie ein Vorteil für die zukünftigen Bevölkerungsentwicklung.

Wonach werden die Städte beurteilt?

Die Studie wurde dieses Jahr zum fünften Mal erhoben und prüft die 30 größten Städte Deutschlands auf ihre Zukunftsfähigkeit. Aktuell leben mit knapp 19 Millionen Bürgern 23 Prozent der deutschen Bevölkerung in den 30 größten Städten. "Hier wachsen die Bevölkerung und die Produktivität schneller als im Bundesdurchschnitt", heißt es in der Untersuchung.

Das ist das Ranking der 30 größten deutschen Städte

Platz Stadt 2015 1. München 1 2. Leipzig 3 3. Frankfurt a.M. 4 4. Dresden 10 5. Berlin 2 6. Köln 6 7. Wiesbaden 11 8. Hamburg 8 9. Stuttgart 5 10. Düsseldorf 7 11. Nürnberg 14 12. Münster 24 13. Bonn 9 14. Karlsruhe 13 15. Mannheim 20 16. Aachen 12 17. Braunschweig 16 18. Augsburg 19 19. Bremen 21 20. Kiel 29 21. Bielefeld 22 22. Hannover 15 23. Essen 17 24. Dortmund 18 25. Wuppertal 26 26. Mönchengladbach 23 27. Bochum 27 28. Duisburg 25 29. Chemnitz 30 30. Gelsenkirchen 28 Quelle: HWWI

