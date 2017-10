Dieses Haus ist das teuerste auf der ganzen Welt

Bei dem Preis dieses Hauses müssen vielleicht sogar Superreiche schlucken: Die Villa "Les Cèdres" ist die Teuerste auf der Welt - doch was macht sie so wertvoll?

Auf der Halbinsel Cap Ferrat, direkt am beliebten Reiseziel Côte d'Azur, liegt die Villa "Les Cèdres". Doch rechtfertigt die tolle Lage am Meer wirklich den utopischen Preis von umgerechnet 350 Millionen Euro? Damit ist sie nämlich die teuerste Immobilie weltweit.

Teure Villa: Die Geschichte von "Les Cèdres"

Natürlich hat "Les Cèdres" noch einiges mehr zu bieten als Meerblick: Die 187 Jahre alte Villa hat eine spannende Geschichte und prominente Vorbesitzer. Ab 1904 lebte hier der belgische König Leopold II. - angeblich mit seiner Geliebten Caroline Delacroix. Danach ging das Haus in den Besitz von Alexandre Marnier-Lapostolle über, der die Likörmarke Grand Marnier gründete. Bis Juni diesen Jahres blieb die Villa in der Familie - bis das italienische Spirituosen-Unternehmen Campari-Cinzano die Marke Grand Marnier kaufte. Zum Erwerb gehört auch "Les Cèdres". Nun will "Campari" die Villa weiterverkaufen.

Villa "Les Cèdres": Berühmte Gäste und Nachbarn

Die Villa soll zehn Schlafzimmer, einen Ballsaal, einen Wintergarten, eine Kapelle und Stallanlagen für 30 Pferde vorweisen. Nicht zu vergessen der beeindruckende Garten voller Palmen und Zedern - nach denen das Haus benannt ist - und durch den Berühmtheiten wie Elizabeth Taylor, Richard Burton, David Niven, Charlie Chaplin und Prinz Rainier III. von Monaco geschlendert sind. Winston Churchill soll es außerdem geliebt haben, den Garten zu zeichnen. Insgesamt umfasst das Gelände 87.000 Quadratmeter.

Auch die Nachbarschaft lässt sich sehen: Mit einer Einwohnerzahl von rund 2.000 Menschen ist Saint-Jean-Cap-Ferrat ein recht beschauliches Örtchen an der Côte d'Azur - kein Wunder, dass es auch den britischen Komponisten Andrew Lloyd Webber und den Microsoft-Mitbegründer Paul Allen hierher verschlagen hat.

Sollte die Villa ursprünglich noch teurer sein?

Zunächst war sogar von einem Kaufpreis über eine Milliarde Euro die Rede. Diese Gerüchte wurden laut dem Online-Portal Bloomberg.com dementiert. Doch bei all den Besonderheiten, die die Villa aufweist, wirkt der Preis von 350.000 Euro schon fast plausibel. Zum Beispiel soll die riesige Bibliothek im Haus ein seltenes Exemplar eines Buches über Flora und Fauna enthalten, welches allein schon 100.000 Euro Wert sein soll wie die Nachrichten-Seite Forbes berichtet.

