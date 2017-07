Elegant und exklusiv: HAUS FRIEDRICH in München-Schwabing

LEGAT LIVING entwickelt Immobilien, die zum Statement für Individualität, Charakter und guten Geschmack werden. Hier erfahren Sie mehr über das HAUS FRIEDRICH.

Für anspruchsvolle Kunden werden besondere Lagen stets mit außergewöhnlicher Architektur vereint. In HAUS FRIEDRICH, geplant vom renommierten Münchner Architekturbüro Landau + Kindelbacher, ist der Dreiklang aus historischem Umfeld, Vorteilen eines Neubaus sowie exquisiten Wohndetails direkt spürbar.

HAUS FRIEDRICH in Schwabing: Eleganz und beste Lage

Das Architekturkonzept von HAUS FRIEDRICH überzeugt: Der Baukörper mit feinem Natursteinsockel, beeindruckender neoklassizistischer Fassade, Atelierfenstern und einer repräsentativen Eingangshalle bietet ein sehr hochwertiges Angebot an neuem Wohnraum im besten Schwabing. Ein großzügig begrünter Innenhof bildet das Herzstück der Anlage.

Der Neubau fügt sich durch seine Materialität und Fassadenstruktur in die Umgebung mit den gründerzeitlichen Bauten ein, dekorative kunsthandwerkliche Elemente werden in der Putzfassade und den Geländern aufgegriffen. Funktion und Ästhetik verbinden sich in HAUS FRIEDRICH in einer wunderbaren Weise.

Die Nähe zu zahlreichen Sehenswürdigkeiten und historischen Baudenkmälern sowie das Leben mitten in der Stadt macht HAUS FRIEDRICH zu einem begehrten Objekt. Das Grün und die Ruhe des Leopoldparks sowie des nahe gelegenen Englischen Gartens einerseits, der sympathische Trubel in Schwabing mit dem Elisabethmarkt, seinen vielen Straßencafés, Läden und Geschäften andererseits begründen den besonderen Reiz und dashohe Maß an Exklusivität dieses einzigartigen Juwels im Herzen Schwabings.

Das Wohnungsangebot ist vielfältig und bietet helle, intelligent geschnittene 1- bis 7-Zimmer-Wohnungen mit einer Wohnfläche von rund 22 bis 416 Quadratmetern sowie Raumhöhen bis zu 3 Metern.

Kurzum: HAUS FRIEDRICH bereichert das Viertel um ein herrschaftliches Eck-Ensemble voller Stil, Anspruch und unaufgeregter Noblesse. Der Verkaufsstart erfolgt in Kürze und schon jetzt zeichnet sich ein immenses Interesse ab. Nutzen Sie Ihre Chance – LEGAT LIVING informiert und berät Sie gern.

Hier erfahren Sie mehr über HAUS FRIEDRICH