„Zu verschenken“: Gut gemeinter Trödel vor Ihrem Haus kann Sie bis zu 5.000 Euro Bußgeld kosten

Von: Anne Tessin, Andrea Stettner

Sie haben ausgemistet und möchten die kleinen Schätze nicht wegwerfen, sondern weiterverschenken? Dafür nutzen viele Menschen einen Karton vor ihrem Haus. Ein teurer Fehler.

Wer alte Bücher, nicht mehr benötigte Kleidung, Geschirr oder CDs aussortiert, bietet sie häufig in Kisten auf dem Gehweg an – gekennzeichnet mit den Worten „zu verschenken“ oder „zum Mitnehmen“. Was vielen nicht klar ist: Diese Kartons können als Verstoß gegen die öffentliche Ordnung gewertet werden. Im schlimmsten Fall drohen Ihnen dann hohe Geldstrafen. Es gibt jedoch einen Weg, wie Sie solche Strafen vermeiden können – oder Ihre alten Gegenstände auf andere Weise loswerden können.

Trödelschätze können schnell zur illegalen Müllablagerung werden

In einem Bericht der Deutschen-Presseagentur (dpa) teilt der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) mit, dass das Abstellen solcher Objekte auf Gehwegen als „wilde Müllablagerung“ angesehen wird, was empfindliche Strafen nach sich ziehen kann. Werden die abgestellten Gegenstände nicht zeitnah entfernt, gilt dies als unerlaubte Entsorgung und kann mit Bußgeldern für die Beseitigung belegt werden.

Gut gemeint, aber es kann teuer werden: „Zu verschenken“-Kisten sind mittlerweile ein gewohnter Anblick. © Andrä Hirtz/Imago

Guter Wille kann teuer werden: bis zu 5.000 Euro Bußgeld möglich

Die Höhe des Bußgeldes ist abhängig von verschiedenen Aspekten, wie der Art der Objekte, ihrer Menge und dem damit einhergehenden Aufwand für die Entsorgung. Vor allem bei Großmüll, der nicht in die regulären Abfallbehälter passt, können die Entsorgungskosten hoch ausfallen. In solchen Situationen empfiehlt es sich, den Großmüll zum Wertstoffhof zu transportieren. Darüber hinaus müssen auch unbeteiligte Bürger für die Entsorgung über die Müllgebühren bezahlen, da diese Ausgaben auf alle Gebührenpflichtigen verteilt werden.

Die Bußgeldsumme für unerlaubte Abfallentsorgung variiert je nach Bundesland. Gemäß dem Bußgeldkatalog können in Bayern beispielsweise folgende Sanktionen verhängt werden:

einzelne Haushaltsgegenstände (zum Beispiel Kleidung, Kochtopf, Geschirr): 35 Euro

Gegenstände mit scharfen Kanten (etwa Blechreste): bis zu 80 Euro

Flüssigkeiten: bis zu 500 Euro

Und falls Sie Ihre Waschmaschine weiterverschenken möchten: Das Abstellen von Elektrogeräten kann schnell zu hohen Kosten führen. Einem Bericht von Deutschlandfunk Nova zufolge, kann in Deutschland ein Bußgeld von bis zu 5.000 Euro verhängt werden.

„Zu Verschenken“-Kiste: Strafen werden nur selten tatsächlich verhängt

Allerdings sind diese Bestimmungen in der Regel nur auf öffentlichem Grund für abgestellte Objekte gültig - und das meistens nur theoretisch. Nach Untersuchungen des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) wurden in Mitteldeutschland bisher kaum Sanktionen wegen abgestellter Kisten verhängt – „Entweder sehen die Kommunen keine Notwendigkeit, oder sie kommen schlichtweg nicht hinterher. Statistiken werden ohnehin nicht geführt“, so ein Bericht auf MDR.de. Darüber hinaus gehen die Kommunen sehr unterschiedlich mit solchen Kisten um. Während einige diese Verschenk-Kisten normalerweise tolerieren (solange sie angemessen sind und niemanden behindern), hat Leipzig beispielsweise generell ein Verbot für diese Kisten erlassen.

Sie sind definitiv auf der sicheren Seite, wenn Sie Ihre Habseligkeiten im eigenen Garten, auf der Auffahrt oder der Fensterbank zum Verschenken bereitstellt. Sollten Sie jedoch alte Gegenstände lieber noch etwas aufheben wollen, ist die Garage häufig kein passender Aufbewahrungsort – auch hier könnte ein Bußgeld verhängt werden.

Andere Möglichkeit: Verkaufen oder spenden Sie alte Gegenstände

Für diejenigen, die keine solche Möglichkeit haben, existieren weitere Alternativen, um gebrauchte, aber noch brauchbare Artikel wie Geschirr, Kleidungsstücke oder alte Babybetten loszuwerden. Sie könnten sich beispielsweise an gemeinnützige Organisationen oder Sozialkaufhäuser wenden, die häufig sogar einen kostenlosen Abholservice anbieten. Eine zusätzliche Möglichkeit besteht darin, gebrauchte Artikel online zu verkaufen, etwa über Kleinanzeigen-Apps. Auf diese Weise lässt sich oft noch ein kleiner Betrag erzielen.

Doch nicht nur herumstehende Kisten vor dem Haus können die deutschen Ordnungsbehörden auf den Plan treten lassen. Auch das Schneiden von Hecken zu unpassenden Zeiten kann eine hohe Geldstrafe zur Folge haben. Ebenso kann das Verbrennen unzulässiger Materialien im Kaminofen kostspielige Konsequenzen haben.

