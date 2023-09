Was tun, wenn es im Beet schimmelt – und wie man sinen Garten davor schützen kann

Von: Anna Heyers

Die Erde sollte regelmäßig geharkt und aufgelockert werden. So stellen Sie eine gute Wasserverteilung sicher. Das hilft dabei, die Feuchtigkeit im Boden zu kontrollieren und die Bildung von weißem Schimmel zu reduzieren. (Symbolbild) © Cornelia Pithart/Imago

Schimmel ist nicht nur in der Wohnung möglich, sondern auch im Garten. Erfahren Sie, wie Sie ihn schnell wieder loswerden können.

Der Artikel widmet sich der unliebsamen Erscheinung von weißem Schimmel im Garten, die durch einen regenreichen Sommer und hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt wird. Dabei werden die Gründe für die Schimmelbildung erläutert, wie man Schimmel im Beet identifiziert, dass man ihn mit Schädlingen wie Mehltau verwechseln kann und welche geeigneten Maßnahmen zur Bekämpfung und Vorbeugung ergriffen werden können. Wichtig ist zu betonen, dass der Schimmel in der Gartenerde in der Regel keine ernsthaften Schäden an den Pflanzen verursacht, sondern eher ein ästhetisches Problem darstellt.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Anna Heyers sorgfältig überprüft.