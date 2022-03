Garten im März: Diese drei Pflanzen müssen Sie jetzt schneiden

Von: Jasmin Pospiech

Teilen

Der Frühling kommt und draußen wird es wieder wärmer. Jetzt wird es für Hobbygärtner Zeit, im Garten wieder anzupacken. Besonders bei diesen drei Pflanzen.

München – Der März ist da und die Natur draußen beginnt sich wieder zu regen. Mit den ersten wärmeren Sonnenstrahlen erwachen die Pflanzen im Garten nach der Winterruhe zu neuem Leben. Für Hobbygärtner bedeutet das, dass es im heimischen Grün wieder jede Menge zu tun gibt. Die Redaktion weiß, was jetzt zu tun ist.

Garten im März: Diese drei Pflanzen müssen Sie jetzt schneiden

Einige Pflanzen benötigen jetzt dringend im Frühjahr einen Rückschnitt. Dadurch können diese wieder neue Knospen bilden und sich die Blütentriebe für die kommende Saison entwickeln. Folgende drei Pflanzen sollten Gartenfreunde als Erstes ins Auge fassen:

Garten im März: 1. Rosen

Im März ist die perfekte Zeit, um den Rosen etwas Liebe und Aufmerksamkeit zu schenken. Schneiden Sie jetzt die Königin der Blumen zurück, können sie im Sommer und Herbst schön aufblühen. Dabei gehen Sie folgendermaßen vor: Bei Edel- und Beetrosen empfiehlt es sich, schwache Triebe stark zurechtzustutzen, andere, die besser aussehen, hingegen nur wenig. Achten Sie dabei darauf, die Triebe immer schräg zu schneiden und dabei nicht zu viel wegzunehmen. Als Faustregel gilt: mit der Gartenschere am besten etwa fünf Millimeter oberhalb der Knospe ansetzen, die nach außen zeigt.

Bei öfterblühenden Rosen sollten verblühte Teile direkt abgeschnitten werden. (Symbolbild) © biky/Imago

Wildrosen dürfen ebenfalls nur wenig zurechtgestutzt zu werden, bei Kletterrosen reicht es schon, totes Gehölz zu entfernen. Dadurch stellen Hobbygärtner sicher, dass die Pflanzen optimal mit Nährstoffen versorgt werden. Haben Sie hingegen Rosen im Garten, die nur einmal pro Jahr blühen, sollten Sie besser die Finger davon lassen. Diese treiben schließlich aus den alten Trieben aus dem Vorjahr neu aus.

Lesen Sie auch Gartenarbeit im März: Diese drei Pflanzen brauchen einen Rückschnitt Der Frühling kommt und draußen wird es wieder wärmer. Für Hobbygärtner wird es Zeit, im Garten anzupacken. Besonders drei Pflanzen brauchen jetzt Pflege. Gartenarbeit im März: Diese drei Pflanzen brauchen einen Rückschnitt Es ist Zeit für die richtige Rosenpflege Rosen im Garten können so prachtvoll aussehen. Wer im Herbst gezielt Hand anlegt, kann der Königin der Blumen zu einem guten Start in die nächste Saison verhelfen. Ein paar Tipps. Es ist Zeit für die richtige Rosenpflege

Garten im März: 2. Ziergräser

Auch Ziergräser wie Chinaschilf oder Pampasgras freuen sich nach den harten Wintermonaten über einen Rückschnitt. In vielen Gärten geben sie derzeit eher ein trauriges Bild ab. Daher ist jetzt der Zeitpunkt optimal, vor dem Austrieb bzw. spätestens mit Beginn des Austrieb der neuen Halme damit zu beginnen.

Gehen Sie beim Schneiden allerdings vorsichtig vor und achten Sie darauf, beim Rückschnitt keine neuen Halme zu beschädigen. Nehmen Sie am besten das Gras büschelweise in die Hände und schneiden Sie die Halme und Blätter mit der Gartenschere etwa zehn bis 15 Zentimeter über dem Boden ab. Liegt darum abgestorbenes Laub, sollten Sie dieses auch gleich beseitigen. Mithilfe des Rückschnitts können Sie sich bald über neue wachsende Triebe freuen.

Garten im März: 3. Gartenhibiskus

Violett, rosa oder rot: Der Gartenhibiskus ist dank seiner schönen und farbenfrohen Blüte ein optischer Hingucker in jedem Garten. Ein Schnitt jetzt im März sorgt dafür, dass das Wachstum des Hibiskus angeregt wird und Gartenfreunde sich im Sommer an der opulenten Blütenpracht erfreuen können.

Beim Gartenhibiskus ist es ratsam, nach innen wachsende Zweige zu entfernen. Zudem sollten Sie beim Rückschnitt darauf achten, die natürliche Kronenform des Hibiskus beizubehalten. Hierzu schneiden Sie am besten die Äste in der Mitte weniger stark zurück als neue Triebe, die sich in der Krone befinden. *ruhr24.de und 24garten.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA.