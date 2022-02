Gartenarbeit im Februar: Diese drei Dinge sollten Sie jetzt angehen

Von: Franziska Irrgeher

Im Februar werden einige Pflanzen geschnitten (Symbolbild). © Liane Matrisch/Imago

Im Februar startet die neue Gartensaison langsam mit kleineren Arbeiten. Diesen Monat stehen Rückschnitte und einiges mehr an.

Hamburg – Gartenfans freuen sich schon den ganzen Winter darauf, endlich draußen wieder tätig zu werden. Drinnen ist teils schon die Anzucht im Gange, damit Jungpflanzen dann einige Wochen später ins frostfreie Beet dürfen. Bereits im Februar gibt es aber auch draußen im Garten etwas Arbeit, denn danach ist es dafür zu spät.

Gartenarbeit im Februar: Diese drei Dinge sollten Sie jetzt angehen

Der Februar bringt den Vorfrühling und mit Lichtmess auch ein Datum, ab dem sich die Tage endlich wieder länger anfühlen. Bis Ende Februar sind es ganze 1,5 Stunden mehr Tageslicht als noch zu Monatsbeginn. Das lockt nicht nur erste Insekten und Wildtiere aus den Winterquartieren, sondern auch Gärtnerinnen und Gärtner, die die neue Saison kaum erwarten können. Im Februar stehen Vorbereitungen auf das kommende Gartenjahr an, was jetzt erledigt wird, zeigt sich später in schönem Wachstum und üppiger Blüte der Pflanzen, wie 24garten.de berichtet.

Denken Sie zudem an die Regelung aus Paragraf 39 Bundesnaturschutzgesetz, demnach gilt ab Anfang März ein Fäll- und Beseitigungsverbot für einige Bereiche. Denn dann beginnen die Vögel zu brüten und Tiere sollen durch große Rückschnitte oder das Fällen von Bäumen nicht mehr gestört werden.

Diese Aufgaben stehen im Februar im Garten an:

Winterschnitt: Im Februar werden Ziergehölze und Obstgehölze geschnitten. Die richtige Schnittführung sei dabei wichtig, damit Wunden schnell zuwachsen und Faulstellen vermieden werden, berichtete der „Norddeutsche Rundfunk (NDR)“. Wer unsicher ist, was genau beschnitten wird, um die ideale Wuchsform zu bekommen, sollte in der Fachliteratur nachschlagen, Bilder helfen in diesem Fall mehr als Worte. Für den Rosenschnitt dagegen wird meist die Forsythienblüte als guter Zeitpunkt angegeben, also Ende März.

Aussaat im Beet oder Frühbeet: Natürlich kann drinnen vorgezogen werden, doch auch draußen im noch frostigen Beet steht die Aussaat an. Ackerbohne und Knoblauch dürfen unter passenden Bedingungen hinein, etwas mehr Gemüse wird dann ab etwa Ende Februar im Freiland gesät, darunter Möhren. Auch das Frühbeet können Sie schon mit Samen bestücken.

Rückschnitt für Gräser und Blumen: Überwinternden Balkonblumen sollten laut „Servus“ um ein Drittel zurückgeschnitten werden und an helle Plätze mit 10 bis 15 Grad Celsius kommen. Auch bei Gräsern steht Mitte bis Ende Februar oder Anfang März ein Rückschnitt an, hierbei ist aber wichtig um welches Ziergras es sich handelt, denn nicht alle brauchen die Pflegemaßnahme.

Ende Februar steht zudem langsam die Beetpflege an, der Boden wird dann vorsichtig gelockert und bei Bedarf mit Kompost aufgewertet.

An frostfreien Tagen können Sie nach wie vor wurzelnackte Pflanzen in den Garten setzen, etwa Rosen. Pflanzzeit sei laut dem „Mitteldeutschen Rundfunk“ zwischen Oktober und April. Danach bietet sich Containerware an, Wurzelware ist jedoch oft günstiger und hatte den Winter über Zeit anzuwachsen. *24garten.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.