Gartenpflanzen-Glück: Tipps zum Anbau und zur Pflege von Liebstöckel

Von: Maria Wendel, Ines Alms

Sie lieben den Geschmack von Liebstöckel, auch als Maggikraut bekannt, in Ihren Gerichten? Wie Sie das aromatische Kraut erfolgreich in Ihrem Garten anbauen.

Wer die Blätter des Liebstöckels zwischen den Fingern zerdrückt und daran schnuppert, fühlt sich unweigerlich an die bekannte Maggiwürze erinnert. Allerdings enthält das Fertigprodukt diese Pflanze überhaupt nicht. Trotzdem ist sie ein ausgezeichnetes Gewürzkraut für die Küche, das nicht nur Suppen, sondern auch Fleischgerichte und Kräuterbutter hervorragend veredelt. Selbst im Liebstöckel-Salz beweist es seine Qualität.

Die Kultivierung von Liebstöckel im eigenen Garten ist grundsätzlich unkompliziert. Jedoch hat die Pflanze aufgrund ihrer potenziellen Größe spezielle Bedürfnisse. Daher sollte man die folgenden Fehler beim Anbau und der Pflege vermeiden:

Gartenpflanzen-Fehler: Liebstöckel zu eng gesetzt

Maggikraut bzw. Liebstöckel ist ein hervorragendes Küchengewürzkraut, doch sein Anbau kann tückisch sein. © Wolfram Weber/Imago

Ob es sich um nahe Verwandte handelt oder um einen geeigneten Beetnachbarn – Liebstöckel kann mit einer Höhe von bis zu zwei Metern und einer Breite von einem Meter ziemlich ausladend werden und benötigt genügend Platz, um ein umfangreiches Wurzelsystem zu entwickeln und kräftig zu wachsen. Der Abstand zu anderen Pflanzen sollte mindestens 50 Zentimeter, besser einen Meter betragen. Wenn der Liebstöckel in einem Topf gepflanzt wird, muss dieser auch tief genug sein. Da Liebstöckel sehr ertragreich ist, genügt es oft, nur eine einzige Pflanze davon zu kultivieren.

Liebstöckel ist sehr nährstoffbedürftig

Liebstöckel kann bis zu 15 Jahre alt werden. Die Würze in den Blättern ist kein Zufall, denn die Pflanze ist sehr nährstoffbedürftig. Selbst wenn die Pflanze in einen nährstoffreichen Boden gesetzt wurde, sollte man sie von April bis August einmal im Monat düngen – zum Beispiel mit Kompost oder Pflanzenjauchen wie einem Giersch-Sud.

Nach einigen Jahren kann man die Staude umpflanzen oder teilen – das verjüngt sie auch – und neu setzen, damit der Boden sich regenerieren kann und der Starkzehrer an einem neuen Standort Wurzeln schlagen kann.

Wichtig für Liebstöckel: ausreichend Bewässerung

Liebstöckel bevorzugt einen nährstoffreichen, tiefgründigen und lehmigen Boden. Auch die Kultivierung im Topf ist möglich. In beiden Fällen benötigt die Pflanze jedoch viel Wasser und verträgt keine Trockenheit. Dies tritt insbesondere dann schnell ein, wenn der Liebstöckel an einem sehr sonnigen Standort steht. Wenn das Wachstum also zu wünschen übrig lässt, wurde vielleicht zu wenig bewässert. Auch eine Schicht Mulch kann hier Abhilfe schaffen. Vor allem bei der Kultivierung im Topf sollte man jedoch Staunässe vermeiden.

