Fünf Gartenpflanzen, die man in Deutschland nicht anbauen darf

Von: Maria Wendel

Cannabis und Coca sind im eigenen Garten nicht gestattet. Ebenso sind der Anbau von Mohn und anderen Pflanzen in Deutschland für private Gärten verboten.

Obwohl Deutschland ein freies Land ist, existieren dennoch Gesetze. Diese gelten nicht nur für Menschen und Tiere, sondern auch für Pflanzen, selbst jene in privaten Gärten. Ein Hobbygärtner kann nicht einfach nach Belieben alles anpflanzen, sondern muss sich an die geltenden Gesetze des Bundes, der Länder und Kommunen halten. Das bedeutet auch, dass einige Pflanzen und Samen in Deutschland nicht erlaubt sind. Diese fünf Pflanzen gehören nicht in deutsche Gärten.

Gärtnern im Einklang mit Gesetzen: Das Pflanzenschutzgesetz

Gemäß §6 des Pflanzenschutzgesetzes (PflSchG) hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) das Recht, „den Anbau bestimmter Pflanzenarten zu verbieten oder zu beschränken“. Dieses Gesetz dient nach §1 sowohl dazu, Kulturpflanzen und Pflanzenerzeugnisse vor Schadorganismen und nicht-parasitären Beeinträchtigungen zu schützen als auch potenzielle Gefahren für die Gesundheit von Mensch und Tier sowie für das natürliche Gleichgewicht zu verhindern.

Die Regierung hat das Recht, auch für den privaten Garten Vorschriften zu erlassen, welche Pflanzen dort angebaut werden dürfen und welche nicht, sofern dies Auswirkungen auf Mensch, Tier und Natur hat.

Ebenfalls beschränkt das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) den Anbau bestimmter Pflanzen, die als Arznei- oder Betäubungsmittel genutzt werden können. Es gibt vollständig verbotene Pflanzen und Samen, während für andere eine spezielle Genehmigung vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) erforderlich ist.

Pflanzen, die im Garten verboten sind: 1. Cannabis

Eine der wohl bekanntesten Pflanzen, die dem BtMG unterliegt, ist Cannabis. Obwohl in Deutschland möglicherweise in Zukunft eine Legalisierung geplant ist, bleibt der Anbau von Cannabis für private Gärten vorerst untersagt. Jedoch haben laut den Grubwinkler-Rechtsanwälten, den Strafrechtsspezialisten von Strafrecht-eggenfelden.de, die Samen der Pflanze eine Sonderstellung. Es ist in Deutschland erlaubt, Cannabis-Samen zu besitzen, solange sie nicht eingepflanzt werden.

2. Der Cocastrauch

Der Cocastrauch gehört unter anderem zu den Pflanzen, die in Deutschland in privaten Gärten verboten sind. © blickwinkel/Imago

Der Cocastrauch stammt ursprünglich aus den Anden in den Ländern Peru, Bolivien oder Kolumbien und ist auch in Deutschland nicht erlaubt. Die Verwendung des gesamten Strauchs, einschließlich seiner Früchte, Pflanzenteile und Samen, ist untersagt, da aus ihm die stark abhängig machende Droge Kokain hergestellt werden kann.

3. und 4. Schlafmohn und Arzneimohn

Interessanterweise gibt es eine Ausnahme für den Anbau von Schlafmohn und Arzneimohn. Wenn diese Pflanzen nur zu Zierzwecken kultiviert werden, ist dies erlaubt, und auch der Besitz ihrer Samen ist nicht verboten. Jedoch schreibt das BtMG die Verwendung dieser Pflanzen oder ihrer Teile für andere Zwecke vor. Zusätzlich ist es laut Mein-schoener-garten.de erforderlich, vor dem Anbau von Schlafmohn oder Arzneimohn eine Genehmigung von der Bundesopiumstelle einzuholen, die für einen Zeitraum von drei Jahren gültig und mit Kosten von 75 Euro verbunden ist.

5. Azteken-Salbei

Azteken-Salbei, auch genannt Hexen-Salbei, Zaubersalbei, Götter-Salbei oder Wahrsage-Salbei – egal, welche bezaubernden Bezeichnungen diesen botanischen Schatz umgeben, sie alle stehen auf der Liste der Verbotenen. Die korrekte Bezeichnung dieser Pflanze lautet Salvia Divinorum, und sie darf unter keinen Umständen in einem deutschen Garten kultiviert werden. Weder Pflanzenteile noch Samen dieser Pflanze sind erlaubt, da das Kauen der Blätter halluzinogene Effekte hervorrufen kann.

Weitere Pflanzenverbote laut Betäubungsmittelgesetz (BtMG)

Neben dem Salvia Divinorum gibt es weitere Pflanzen, die ebenfalls verboten sind – dies ergibt sich aus dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG). In diesem Gesetz gibt es eine umfassende Liste von 190 Pflanzenstoffen, die in drei Abschnitte gegliedert ist und somit als verboten deklariert werden. Diese Pflanzen enthalten spezifische Inhaltsstoffe, die gemäß BtMG untersagt sind.

Einige Pflanzen, die bestimmte Inhaltsstoffe aufweisen oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden könnten, sind nicht ohne Weiteres für den Anbau im eigenen Garten zugelassen. Darunter fallen der Khatstrauch, der Mutterkornpilz, psilocybinhaltige Pilze und Pflanzen mit DMT-Gehalt.

Aktuell noch nicht verboten, aber vielleicht zukünftig

Zwar sind Sommerflieder und Japanischer Staudenknöterich in Deutschland noch nicht verboten, doch könnten sie in Zukunft möglicherweise unter das Pflanzenschutzgesetz fallen. Viele Pflanzen, die in Deutschland als verboten gelten, sind aufgrund des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) nicht erlaubt. Dies trifft jedoch nicht auf den Sommerflieder und den Japanischen Staudenknöterich zu, obwohl sie beispielsweise in der Schweiz nicht erlaubt sind. Der Grund dafür liegt darin, dass sich diese Sträucher in der heimischen Natur stark ausbreiten und daher als invasive Arten gelten.

Obwohl der Anbau von Sommerflieder und Staudenknöterich in Deutschland derzeit noch gestattet ist, werden bereits von Naturschutzvereinen und -organisationen Appelle laut, diese Pflanzen nicht mehr anzupflanzen, wie auf Mein-schoener-garten.de zu lesen ist.

