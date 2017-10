Sind Sie sicher, dass Sie die richtige Bettwäsche dran haben?

Wer nicht die richtige Bettwäsche ausgewählt hat, kommt schnell ins Schwitzen oder muss - ganz im Gegenteil - frieren. Auf diese Details sollten Sie achten.

Intuitiv greifen wir zur kalten Jahreszeit gleich nach der kuschligen und weichen Bettwäsche, die allein schon vom Anblick her viel Wärme verspricht. Allerdings gibt es eine große Auswahl an Stoffen, die sich für den Winter eignen. Woran erkennen Sie also, welche Bettwäsche zu Ihnen passt? Und welche sollten Sie erst im Sommer wieder auspacken?

Der Winter ist da: Diese Stoffe eignen sich bei der Bettwäsche

Wenn es draußen kalt ist und in der Wohnung mit dem Heizen gespart wird, sind Biber und Flanell immer gern gesehene Bettwärmer. Die Stoffe sind recht dick und leicht angeraut, sodass sie sich weich anfühlen - perfekt für einen kalten Winterabend. Doch gleichzeitig hat diese Tatsache auch einen Nachteil, da die Stoffe sehr schwer sind. Wer einen empfindlichen Schlaf hat, könnte sich dadurch gestört fühlen.

Microfaser hingegen ist etwas leichter und sorgt trotzdem für wohlige Wärme. Aber Vorsicht: Der Stoff lässt nur wenig Luftzirkulation zu, sodass Sie selbst im Winter schnell ins Schwitzen geraten könnten.

Bettwäsche: Diese Fasern sind für den Sommer

Im Sommer haben wir nachts mit unangenehm hohen Temperaturen zu kämpfen, die uns den Schlaf rauben. Deshalb wünschen wir uns eine Bettwäsche, die leicht ist und kühlt. Dafür eigenen sich Textilien wie Renforcé, Perkal und Linon - sie bestehen allesamt aus Baumwolle und sind außerdem allergikertauglich.

Renforcé-Bettwäsche besteht aus einem strapazierfähigem Gewebe aus Baumwolle, welches temperaturregulierend wirkt und noch dazu weich ist. Perkal ist ähnlich atmungsaktiv und sorgt selbst im Sommer für angenehme Kühle auf der Haut. Linon kommt den Eigenschaften von Leinen ganz nahe und ist ein Erzeugnis aus 100 Prozent Baumwolle.

Bettwäsche für das ganze Jahr

Wer nicht zu viel Zeit mit der Auswahl der Bettwäsche verbringen will und keine Lust hat zwischen Materialien zu wechseln, ist mit folgenden Stoffen gut bedient: Seide und Satin kosten Sie zwar etwas mehr, gleichen allerdings das gesamte Jahr über hohe oder niedrige Temperaturen aus. Besonders Seidenbettwäsche ist eine gute Option für Allergiker, da der Stoff kaum von Hausstaubmilben befallen wird.

Die billigere Variante wäre Jersey: Das Material ist elastisch, bügelfrei und wirkt ebenfalls temperaturregulierend. Sollte Ihnen im Winter doch einmal kalt werden, können Sie in einen etwas dickeren Jersey-Stoff investieren.

Von Franziska Kaindl