Aufräumen, Düngen, Nachsäen – so machen Sie Ihren Rasen winterfit

Teilen

Sie möchten einen kräftig sprießenden Rasen im Frühjahr? Dann sollten Sie jetzt im Herbst handeln: mit den richtigen Arbeitsschritten und passendem Dünger.

Sobald er im Herbst weniger wächst, kümmern sich viele Gärtner kaum noch um ihren Rasen. Doch gerade jetzt ist es wichtig, Ihr geliebtes Grün auf den nahenden Winter vorzubereiten. Dies fängt mit dem letzten Schnitt an, geht über das besonders wichtige Aufräumen bis hin zum richtigen Herbstrasendünger.

Der richtige Schnitt für die Überwinterung

Laub im Garten – zur Rasenpflege gehört auch das Aufräumen des Rasens. © IMAGO / Klaus W. Schmidt

Der perfekte Zeitpunkt, um den Rasen ein letztes Mal zu mähen, lässt sich nicht pauschal angeben – auch wenn im Internet unterschiedliche Monate und Feiertage kursieren. Als Faustregel gilt: Mähen Sie Ihren Rasen, solange er wächst. Und dies hängt von vielen schwankenden Faktoren wie Jahresklima, Rasensorte und Standort ab.

Wichtig ist dabei, dass Sie die Halme zum Saisonende nicht kürzer als sechs Zentimeter schneiden. Sonst verliert der Boden seinen Schutz durch die Grasdecke, wodurch Frost leichter eindringen und den Wurzelbereich schädigen kann. Außerdem können sich etwas längere Halme im Herbst und Winter besser behaupten.

Aufgeräumtes Grün kommt gut durch den Winter

Damit Ihr Rasen gut durch den Winter kommt, sollten Sie ihn im Herbst sorgsam aufräumen und säubern. Herbstlaub ist an vielen Stellen im Garten nützlich, von Rasenflächen sollten Sie es jedoch konsequent entfernen. Nur so können Sie Mooswachstum, Pilzbefall und andere Rasenkrankheiten in den kalten und feuchten Wintermonaten vermeiden.

Aus demselben Grund sollten Sie auch abgeschnittene Rasenreste und andere Fremdkörper vor dem Winter heraus harken. Bis Ende September können Sie Ihren Rasen zusätzlich noch vertikutieren, um eventuellen Rasenfilz zu entfernen.

Kaliumdünger: Winternahrung für Ihren Rasen

Tiere fressen sich vor der kalten Jahreszeit einen Winterspeck an. Mit diesen Reserven kommen sie dann gut durch die nahrungsarme Jahreszeit. Gönnen Sie auch Ihrem Rasen die richtigen Nährstoffe, um die kalte und sonnenarme Periode zu überdauern.

Herbst im Garten: 10 Arbeiten, die noch vor dem Winter anstehen – Rasen, Gartenschlauch, Laub Fotostrecke ansehen

Stärken Sie Ihren Rasen zwischen Oktober und Anfang November mit einer kalibetonten Düngung. Kalium sorgt für robuste Zellwände und wirkt innerhalb der Zellen als natürliches Frostschutzmittel. So können sich dort keine Eiskristalle bilden, welche die Zelle förmlich sprengen.

Wichtig ist, dass Sie im Herbst nicht zu viel Stickstoff ausbringen. Der regt das Wachstum stark an und dann erhalten Sie lange, weiche Halme, die sehr frostanfällig sind.

Clevere Gärtner schließen im Herbst die Lücken

Falls Ihr Rasen nicht dicht genug wächst oder sogar Lücken hat, ist der Herbst ein guter Zeitpunkt zum Nachsäen. Solange der Boden noch warm ist, schafft die nun höhere Feuchtigkeit ideale Bedingungen für den Rasen.