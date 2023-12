Holzklau im Wald: Warum das Sammeln von Brennholz teuer werden kann

Von: Franziska Kaindl, Maria Wendel

Holz aus dem Wald sollten Sie in der Regel nicht einfach mitnehmen. © Panthermedia/Imago

Mit steigenden Energiekosten wird Brennholz zur gefragten Ressource. Doch das Sammeln im Wald kann juristische Folgen haben.

Die Gaspreise werden im kommenden Jahr erneut anziehen: eine durchschnittliche Erhöhung um 17 Prozent prognostiziert das Vergleichsportal Check24. Die steigenden Energiekosten bereiten vielen Bürgern Kopfzerbrechen. Angesichts dieser Entwicklung schauen sich viele nach alternativen Heizoptionen um – Heizen mit Holz ist eine davon. In Deutschland existieren zehn bis zwölf Millionen Kamine in Privathaushalten, viele davon wurden jedoch über Jahre hinweg nicht genutzt, wie der Bundesverband Brennholzhandel und Brennholzproduktion dem Handelsblatt zufolge mitteilt. Dank der hohen Preise für Öl und Gas sind mittlerweile wieder 8,5 Millionen in Betrieb.

Die gestiegene Nachfrage hat Brennholz wiederum zu einem knappen Gut gemacht: „Das Angebot war so knapp, dass teilweise kein Brennholz, keine Holzbriketts oder Pellets mehr verfügbar waren“, so Marlon Mertz, Geschäftsführer des Händlers Holz Harry, laut Bericht. Inzwischen stabilisiere sich die Marktsituation wieder. Mancher Verbraucher, auf der Suche nach preiswerten Rohstoffen, mag bei einem Waldspaziergang schon einmal darüber nachgedacht haben, ob er nicht einfach etwas Brennholz am Wegesrand aufsammeln könnte. Dieser Versuchung sollte man jedoch widerstehen.

Ist es erlaubt, Brennholz im Wald zu sammeln?

Jeder Wald in Deutschland hat einen Eigentümer. Er kann im Besitz einer Privatperson, einer Firma oder der Kommune sein. Wer also ohne Genehmigung Holz aufsammelt und mitnimmt, begeht Holzdiebstahl und damit eine Straftat. Bei einem Diebstahl drohen laut Bußgeldkatalog.org Geldstrafen bis hin zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren – wobei eine Geldstrafe deutlich wahrscheinlicher ist. Die Höhe des Bußgeldes hängt von der entwendeten Menge und dem entstandenen Schaden für den Eigentümer ab. Je nach Verstoß und Bundesland können Strafen bis zu 100.000 Euro verhängt werden.

Unter welchen Bedingungen darf Holz aus dem Wald gesammelt werden?

Es ist wichtig, sich über die geltenden Regeln in Ihrem Bundesland zu informieren. In Bayern und Sachsen ist es beispielsweise erlaubt, sogenanntes Leseholz ohne Genehmigung mitzunehmen. Dabei handelt es sich um abgestorbenes Holz, das von selbst zu Boden gefallen ist und an seinem stärksten Ende höchstens zehn Zentimeter Durchmesser hat. Sie dürfen dieses jedoch nur in geringen Mengen sammeln – um auf der sicheren Seite zu sein, sollten Sie immer eine Genehmigung vom Eigentümer einholen. Bei einem privaten Waldstück wenden Sie sich also direkt an den Besitzer.

Ist der Wald kommunales Eigentum, können Sie in den meisten Bundesländern einen „Holzsammelschein“ oder „Leseschein“ beantragen. Die Kosten dafür liegen bei maximal 30 Euro. Mit diesem Schein dürfen Sie eine festgelegte Menge Brennholz in einem zuvor ausgewiesenen Waldstück sammeln, wie Bußgeldkatalog.org informiert.

